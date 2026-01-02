Tevfik İleri rahmetle yâd ediliyor

1950-1960 yılları arasında Demokrat Parti hükümetlerinde Millî Eğitim Bakanlığının da aralarında bulunduğu çeşitli bakanlık görevleri üstlenen ve İlâhiyat Fakültelerinin yanı sıra İmam Hatip okullarının da açılmasında öncülük eden Ahmet Tevfik İleri, vefatının 64. Yılında rahmetle yâd ediliyor.

Ankara - Mehmet Kara

[email protected] Demokrat Parti iktidarı yıllarında Millî Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemde din derslerini öğretmen okulları ve ortaokulların müfredatına dâhil eden Tevfik İleri, 1952 yılında Bakanlığı döneminde İmam Hatip Okulları’nın açılışına da öncülük etmişti. 1950 seçimlerinde Demokrat Parti milletvekili olarak TBMM’ye giren ve 9, 10, 11. dönem Samsun Milletvekilliği yapan İleri, Meclise girişinin hemen ardından bakan olmuş ve uzun süre bakanlık yapmıştı. 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Yassıada mahkemelerinde zulmen idama mahkûm edilen İleri’nin, cezası ömür boyu hapse çevrilmişti. Yargılamanın ardından Kayseri bölge cezaevine yollanan İleri, hastalanması üzerine Ankara Hastanesine kaldırıldı ve 31 Aralık 1961 günü vefat etti. İLÂHİYAT FAKÜLTELERİNİ VE İHL’LERİ AÇMIŞTI Eşi merhume Vasfiye Hanıma 20 Ekim 1960 tarihinde Yassıada’da yazdığı mektupta, “Şükretmekteyim. Hiçbir iddia, hiçbir netice beni endişelendirmez. Seni de endişelendirmesin. Yeter ki benim yüzümden sana, çocuklarıma ve yakınlarıma bir ‘kir’ gelmesin. Şükrolsun o yok. Allah’ın dediği olacaktır” diyen Tevfik İleri, mektuplarında darbeden hapishanede hasta halinden dahi hiç şikâyetçi olmadığını söyledi. 14 Mayıs 1950 seçimlerinden sonra ilk icraat olarak 16 Haziran 1950’de bütün ülkede ezanın aslına göre okunmasını sağlayan Demokrat Parti’nin Maarif Vekili olarak döneminde İmam Hatip Okulları’nın, Yüksek İslâm Enstitüleri’nin, Kur’ân Kursları’nın hizmete açılması, din eğitimine büyük bir önem verilerek okullara din dersleri konulması, İleri’nin hizmetlerinin başında geldi.

