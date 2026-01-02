"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

Tevfik İleri rahmetle yâd ediliyor

02 Ocak 2026, Cuma 02:37
1950-1960 yılları arasında Demokrat Parti hükümetlerinde Millî Eğitim Bakanlığının da aralarında bulunduğu çeşitli bakanlık görevleri üstlenen ve İlâhiyat Fakültelerinin yanı sıra İmam Hatip okullarının da açılmasında öncülük eden Ahmet Tevfik İleri, vefatının 64. Yılında rahmetle yâd ediliyor.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

Demokrat Parti iktidarı yıllarında Millî Eğitim Bakanlığı yaptığı dönemde din derslerini öğretmen okulları ve ortaokulların müfredatına dâhil eden Tevfik İleri, 1952 yılında Bakanlığı döneminde İmam Hatip Okulları’nın açılışına da öncülük etmişti.

1950 seçimlerinde Demokrat Parti milletvekili olarak TBMM’ye giren ve 9, 10, 11. dönem Samsun Milletvekilliği yapan İleri, Meclise girişinin hemen ardından bakan olmuş ve uzun süre bakanlık yapmıştı. 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Yassıada mahkemelerinde zulmen idama mahkûm edilen İleri’nin, cezası ömür boyu hapse çevrilmişti. Yargılamanın ardından Kayseri bölge cezaevine yollanan İleri, hastalanması üzerine Ankara Hastanesine kaldırıldı ve 31 Aralık 1961 günü vefat etti.

İLÂHİYAT FAKÜLTELERİNİ VE İHL’LERİ AÇMIŞTI

Eşi merhume Vasfiye Hanıma 20 Ekim 1960 tarihinde Yassıada’da yazdığı mektupta, “Şükretmekteyim. Hiçbir iddia, hiçbir netice beni endişelendirmez. Seni de endişelendirmesin. Yeter ki benim yüzümden sana, çocuklarıma ve yakınlarıma bir ‘kir’ gelmesin. Şükrolsun o yok. Allah’ın dediği olacaktır” diyen Tevfik İleri, mektuplarında darbeden hapishanede hasta halinden dahi hiç şikâyetçi olmadığını söyledi. 14 Mayıs 1950 seçimlerinden sonra ilk icraat olarak 16 Haziran 1950’de bütün ülkede ezanın aslına göre okunmasını sağlayan Demokrat Parti’nin Maarif Vekili olarak döneminde İmam Hatip Okulları’nın, Yüksek İslâm Enstitüleri’nin, Kur’ân Kursları’nın hizmete açılması, din eğitimine büyük bir önem verilerek okullara din dersleri konulması, İleri’nin hizmetlerinin başında geldi.

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'nin nüfusu İsrail'in soykırımı sebebiyle yüzde 10'dan fazla azaldı

    Tevfik İleri rahmetle yâd ediliyor

    İsviçre'deki yangında 40 kişi öldü, 115 kişi yaralandı

    Borç borçla ödenecek

    BM, İsrail’in iddiasını delilleriyle çürüttü

    İşsizliğe çare mesleki eğitim - Tek tip eğitim kaynak israfı

    İstanbul'un 5 ilçesinde eğitim öğretime ara

    İstanbul’dan sessiz göç

    KİT’ler zararda - KİT borcu 1,2 trilyonu aştı

    Emekliler: Biz yeni yıla girmiyoruz

    Uysal: Uyanış yılı olsun

    Soğuklar donduracak

    Van-Bitlis yolu ulaşıma kapandı

    Mescid-i Aksa’ya baskınlar 2025'te de artarak devam etti

    Afganistan'da kar yağışı ve seller sebebiyle 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

    19 şehirde okullar yarın da tatil

    İnsanlık İttifakı Gazze için Galata’da buluştu

    İsviçre'de kayak merkezinde patlama: Onlarca kişi öldü, yaklaşık 100 kişi yaralandı - OHAL ilan edildi

    Guterres, İsrail'in UNRWA kararlarını kınadı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İsviçre'deki yangında 40 kişi öldü, 115 kişi yaralandı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    KİT’ler zararda - KİT borcu 1,2 trilyonu aştı
    Genel

    İşsizliğe çare mesleki eğitim - Tek tip eğitim kaynak israfı
    Genel

    İstanbul’dan sessiz göç
    Genel

    Borç borçla ödenecek
    Genel

    BM, İsrail’in iddiasını delilleriyle çürüttü
    Genel

    Uysal: Uyanış yılı olsun
    Genel

    Emekliler: Biz yeni yıla girmiyoruz
    Genel

    İstanbul'un 5 ilçesinde eğitim öğretime ara

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.