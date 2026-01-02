İstanbul’dan sessiz göç

Artan kiralar, gıda fiyatları, trafik ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan güçlükler, İstanbul’dan başka illere yönelen “sessiz göçü” büyütüyor.

Emeklilerden çalışan ailelere kadar birçok kişi, büyükşehirde yaşamın sadece pahalı değil, aynı zamanda giderek daha zor hale geldiğini dile getiriyor. Emekli Ali H., kendi evi olmasına rağmen artan giderler nedeniyle İstanbul ile memleketi Tunceli arasında yaşamak zorunda kaldığını belirtirken, emekli maaşlarının geçime yetmediğini vurguluyor. Sağlık çalışanı eşinin tayiniyle Antalya’ya taşınan Şule B. ise İstanbul’da hayatın zamanla yalnızca iş, ev ve borç döngüsüne sıkıştığını söylüyor. Son iki yılda hız kazanan bu göç dalgası, hanelerin geçim hesabını yeniden yapmak zorunda kalmasının sonucu olarak öne çıkıyor.

