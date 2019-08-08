Yeni görüntülenen galaksiler on bir milyar yaşında

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, teleskopla kaydedilen görüntüler, 13,7 milyar yıl önce yaratılış süreci başlatılan kainatın ilk 2 milyar yıllık döneminde büyük boyutlardaki galaksilerin varlığını ispatlandı.
Çalışmada yer alan araştırmacı Tao Wang, elde edilen yeni bulguların kainatın oluşum aşamasının yeniden yazımına ve uzaya bakışın değişimine yol açabileceğini savundu.
Görüntülerin daha büyük ve parlak başka yıldızların da mevcut olabileceği ihtimalini arttırdığını belirten Wang, buna karşılık uzaydaki geniş toz kütlelerinin uzaklardaki yıldızların görünürlüğünü azaltabileceğine dikkati çekti.
Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:
170 yıl önce patlamış
''Yaratıcıya olan kesin inancımızı onaylıyor''
Bilim yaratılışı doğruluyor
İslâm Bilimle çatışmaz
Yaratılış kavramı nasıl anlaşılmalıdır? İki yaratılış kavramı: İbda ve inşâ
Einstein’ın o teorisi doğrulandı
Risale-i Nur’u okuyan kâinat kitabını okuyabilir
Coğrafyacı gözüyle: Bol tefekkürlü geceler dilerim
Coğrafyacı gözüyle - 1
'Her biri, birer yörüngede akar, durur" Merkür'ün Güneş'in önünden geçişi...
Hâlık-ı Kâinat’ı hatırlatan sistem: Altın Oran
Tabiat Risalesi okumaları: Evrim mi ibda ve inşa mı?
Tabiat Risalesi okumaları: Evrim bize ne söyle(ye)mez?
Medresetüzzehra bir Esma okuludur
Tefekkür penceresi: Ağaçlardaki sistem hayret uyandırdı..
Kainattaki tağyir ve tebdil
Kainat Kitabı'nda araştırmalar sürüyor: Daha önce bilinmeyen 300 bin galaksi keşfedildi
30 milyon ışık yılı uzaklıkta cüce galaksi görüntülendi
2019'da tefekkürün zirve yapacağı geceler
Daha önce hiç şahit olmadığınız görüntüler
Güneş’e en uzak şekilde konumlandırılan cisim
Güneş’in ikizi keşfedildi
Yıldızlararası bölgeye ulaştı: Voyager 2'nin gönderdiği veriler Dünya'ya 17 saatte ulaşıyor
AA
Adınız
(*)
E-posta Adresiniz
(*)
Yorumunuz
(*)