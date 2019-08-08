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Yeni görüntülenen galaksiler on bir milyar yaşında

08 Ağustos 2019, Perşembe 21:10
Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevine (ESO) ait "Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi (ALMA) Teleskobu"yla Dünya'dan milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan 39 büyük galaksi tespit edildi.

Nature dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, teleskopla kaydedilen görüntüler, 13,7 milyar yıl önce yaratılış süreci başlatılan kainatın ilk 2 milyar yıllık döneminde büyük boyutlardaki galaksilerin varlığını ispatlandı. 

Çalışmada yer alan araştırmacı Tao Wang, elde edilen yeni bulguların kainatın oluşum aşamasının yeniden yazımına ve uzaya bakışın değişimine yol açabileceğini savundu.

Görüntülerin daha büyük ve parlak başka yıldızların da mevcut olabileceği ihtimalini arttırdığını belirten Wang, buna karşılık uzaydaki geniş toz kütlelerinin uzaklardaki yıldızların görünürlüğünü azaltabileceğine dikkati çekti.

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Etiketler: kainat kitabı, tefekkür
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