Bilim yaratılışı doğruluyor

Mehmet Bey: “Kur’ân mealini okurken vesvese ettim. Saffat süresi 147. Ayette, Allah diyor ki: ‘Yunus’u yüz bin veyahut daha fazla bir kavme peygamber gönderdik…’ -Haşa- Allah neden veyahut diyor tam sayıyı bilmiyor mu diye şüpheye kapıldım. Sonra çok araştırdım, çok sordum. Bir gün bir tv programında bir konuşmacı şöyle dedi: Yaratılış veya evriliş? İşte her şeyin yıkımı o an başladı. Evriliş derken neyi kastetti? Kendimi internet sayfalarında buldum. Bilim adamlarının Allah’ın varlığını sorguladıklarını okudum. Kafam allak bullak oldu. İnancımı sorgulamaya başladım. Benim istediğim şey Allah olsun isterim, tam gerçek bir inanca sahip olmak isterim. Ne var ki ‘Allah’ım!’ dediğim zaman içtenlikle tam inançla diyemiyorum. Allah rızası için bana yardım edin.”

ONLAR SADECE SEYREDİYORLAR

İşte fen ve felsefe kaosunun sarstığı bir iman! Şimdi ben sorayım o halde.

Şu görünen âlem yaratılış olmayıp evriliş olsa Allah’ın kudreti ve ilmi haricinde mi gerçekleşecek?

Bediüzzaman hazretlerinin ifadesiyle yaratılışa bir unvan takıyorlar, yarım yamalak bir izah getiriyorlar. Sonra bu unvan oldu, bu budur diyorlar ve imansızlık için bunu yeterli bir gerekçe sayıyorlar.

Allah’ım! Akıl bu kadar nasıl aptallaşır? Bu kadar nasıl yoldan şaşar? Bir safsatayı doğru bildiği değerlere nasıl vurmadan safça inanır; akıl sır ermiyor.

Evriliş hezeyancıları bu evriliş işini kendi ilim ve kudretleriyle mi yapıyorlar? Hayır, kat’a ve asla!

Onlar sadece seyrediyorlar.

Kör bir gözle seyrettikleri için olayları tersinden okuyorlar.

Bir defa evriliş yalanının pozitif bilimlerde tek bir karşılığı yoktur! Eğer evrim teorisyenlerinin iddia ettikleri gibi çok büyük geçişler değil; ama türler arasında küçük küçük geçişler kabul edilebilir olsa da, bunu bilim diliyle anlatmak için dini ve yaratılışı inkâr etmek gerekmiyor.

Bu, yaratılış olmadan olacak bir şey midir? Bu işi tesadüfe vererek İlahî kudreti dışlayan bir anlatım, bilimsel olmaktan da uzak değil midir?

Yaratılışla bilim çelişmiyor; bilakis bilim yaratılışı doğruluyor; adına ister evriliş desin, ister devriliş desin, yaratılıştan başka olmaz. Yaratılış ise zaten bilimsel gerçekleşiyor. Allah Alîm’dir çünkü. Ve kâinatta tesadüfe tesadüf eden de yoktur.

MEALLER TAM MANAYI İFADE ETMİYOR

Okuduğunuz ayetin mealinde eksiklik var. Âyette geçen “mieti elfin ev yezidûn”1 ibaresi Arapça’da yüz binden fazla insan için kullanılır. Teksir ifadesidir. “Yüz binden fazla” insana Hazret-i Yunus’un (as) Peygamber olarak gönderildiğini ifade ediyor. Bu ifadede geçen “ev=veya” sözcüğü şek veya şüphe için değildir. Arapça gramer yapısının özelliği böyledir.

Benim asıl merak ettiğim; sizin böyle eksik bir mealden hareketle Allah’a karşı nasıl bir şüpheye düştüğünüz? Çapraz sorgularla meseleyi düşünelim mi?

Eksik bir meal okuyorsunuz ve bir tv programında bir adam yaratılış karşısında kendince evriliş teorisini ortaya atıyor… Bu kadar gürültü içinde düşünelim: Peki, sizi kim yaratmış oluyor? Evriliş bile olsa, siz düzgünce evrilerek bu günkü asil kimliğinizi nasıl kazandınız? Şu anki kimliğinizi kime borçlusunuz? Kime şükredeceksiniz?

Dönüp dolaşıp, “Yüce Allah’a” dediğinizi duyar gibiyim.

O halde siz muvahhitsiniz. Tevhid inancına sahipsiniz. Hiç sağa sola sapmaya gerek yok! Elinizi açın, Yüce Allah’a dayanın, O’na dua edin, O’na sığının, O’ndan yardım isteyin. O’na ibadet edin.

O’na ibadet eden şimdiye kadar ne kaybetmiştir. O’na ibadet etmeyen ne kazanmıştır? O’nu tanıyan ne kaybetmiştir? O’nu kaybeden neyi bulmuştur?

Siz O’nu tanısanız, hastalığınız içinde hem şifaya, hem devaya, hem başka hiçbir şeyle kavuşamayacağınız yüksek bir hazineye kavuşursunuz. Dermanı dert içinde bulursunuz.

Dipnot:

1- Saffat Suresi: 147