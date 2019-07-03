170 yıl önce patlamış

Bilim insanları, Samanyolu Galaksisi’nin en parlak ve büyük yıldızlarından Eta Carinae’de 170 yıl önce meydana gelen patlamaları kaydetti.

ABD’nin Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble teleskobu tarafından kayda alınan, Dünya’ya 7 bin 500 ışık yılı uzaklıktaki süper kütleli dev yıldız Eta Carinae’deki 170 yıl önceki patlamaların fotoğrafını paylaştı. Ölmekte olan, ilk kütlesinin güneşin 150 katı büyüklüğünde olduğu tahmin edilen Eta Carinae sisteminde 1840’ta başlayan ve hâlâ devam eden patlamalarda yayılan gazlar kırmızı, mavi ve beyaz renklerde parlıyor.

Diğer yandan bilim adamları, patlamaya dair fotoğraflarda yeni bir gaz da keşfetti.

Arizona Üniversitesi’nden Nathan Smith, patlamalar sırasında çok büyük kütlede bir ılık gaz ortaya çıktığını, bu gazın yıldızı çevreleyen maddeyle karışmadığını, normalde boşluk olması beklenen yerde bulunduğunu belirtti.

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