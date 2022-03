Yüzde 80’imiz sosyal medya kullanıyor

Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısı 68,9 milyon oldu. “2022 Dijital Türkiye” raporuna göre, toplam nüfusun yüzde 80,8’i sosyal medya kullanıyor.

RECEP GÖREN - ANKARA

Türkiye’de sosyal medya platformlarını kullananların sayısı son bir yılda yüzde 14,8 artışla 68,9 milyona ulaştı. Her yıl 230 ülkede insanların çevrimiçi davranışlarına ilişkin küresel raporlar hazırlayan We Are Social ve Kepios’un “2022 Dijital Türkiye” raporuna göre, Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 80,8’i sosyal medya kullanıyor.

Youtube, Türklerin en fazla ilgi gösterdikleri sosyal medya platformu. 57,4 milyon kullanıcısı olan Youtube’u, 52,15 milyon kullanıcıya sahip Instagram izliyor. Facebook 34,4 milyon, Tiktok 25,56 milyon, Messenger 16,8 milyon, Linkedin 17,2 milyon, Twitter 16,1 milyon, Snapchat ise 12,9 milyon kullanıcı sayısına sahip. Türkiye’deki internet kullanıcılarının yüzde 44,9’u, “Sosyal medya platformu arasında favoriniz hangisi” sorusuna “Instagram” cevabı veriyor.

E-TİCARET REKLAMLARI SOSYAL MEDYAYA KAYIYOR

Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, söz konusu rapora göre internet kullanıcıların yüzde 98,5’inin en az bir sosyal medya hesabının bulunduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Sosyal medyanın bu denli büyük kitlelere ulaşması, e-ticaretin reklamlarını bu alana kaydırmasına neden oldu. Türkiye’de 2022 yılı itibariyle 44 milyon e-ticaret müşterisi var. Hedef, müşteri sayısını günün 8 saatini internette, 2 saat 59 dakikasını ise direkt sosyal medyada geçiren 68,9 milyonun tamamına ulaşmak. Bu kitlenin tamamı e-ticaret ekosistemine dahil edilirse, halen 400 milyar lira civarında olan yıllık e-ticaret hacmi 750-800 milyar liraya ulaşır.