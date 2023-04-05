Kunolin sarısı - İfsat eden zehirler: GIDA KATKI MADDELERİ

Kodu E104’tür. Yeşil-sarı sentetik azo renklendiricidir.

Lolipoplar, sakız, tütsülenmiş balık, kuru kahvaltılar, renkli makarna, hardal, alkollü içecekler, soslar, baharatlar, balık havyarı, sırlı meyveler, madensuları, meyve suları, şerbetler ve gazozlar gibi aromalı içecekler, yenilebilir buzlar, dondurmalar, tatlılar, fırıncılık ürünleri, reçel, jöle, marmelatlar ve şekerlemelerde kullanılır. FSA yasaklanmasını öneriyor. Türkiye’de kullanımı serbesttir.

Çocuklarda hiperaktiviteye, zeka (IQ) gerilemesine, astıma, göz bozukluklarına, uykusuzluğa, karaciğer kanserine sebep olabilir. Deri alerjisi, kurdeşen, cilt aşınması ve burun iltihabı’na yol açtığı rapor edilmiştir. Ayrıca histamin serbest bırakıcısı olduğundan çeşitli alerjik reaksiyonlara sebep olur. E951 ile birlikte alındığında sinir hücrelerini tahrip ettiği tespit edilmiştir.

Erkek üreme için toksin olarak sınıflandırılır ve solunum yolu hastalıklarına da yol açar. Gıda katkı maddesinin vücut tarafından emilmemesine ve tamamen atılmasına rağmen sindirim sisteminin işlevselliği üzerinde kötü bir etkiye sahiptir. Disbiyoz oluşur, karın ağrıları ortaya çıkar, gastrit semptomları gelişir. Daha sonra toksik zehirlenme, baş ağrısı, saldırganlık, konsantrasyon azalması, ani ruh hali değişiklikleri belirtileri vardır. Kötü huylu tümör geliştirme riski artırır.

ABD, Kanada, Japonya ve Norveç’te yasaklanmıştır. Çocuklar ve hiperaktivite üzerine yapılan birkaç araştırmanın ardından, Avrupa Birliği, E104 katkı maddesini içeren yiyeceklerin “çocuklarda aktivite üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir” şeklinde bir etikete sahip olmasını şart koşması zararlı olduğunun itirafıdır.