Can Kardeş Sayfamız

Yıllardır hasretle beklenen bir müjdeydi aslında. Can Kardeş dergimiz aylık irtibatı sağlıyordu ama gazeteyle irtibat maalesef istenilen seviyede değildi.

Can Kardeş Sayfası hem çocuklarla haftalık irtibatı kurmaya vesile oldu, hem de gazetemizi evlatlarımıza yakınlaştırdı. Artık gazete sadece büyüklerin makale, haber okuduğu bir içerik olmaktan çıkarak, çocuklarımızın da ilgi alanına giren makale, haber, etkinliklerin olduğu bir hüviyete bürünmüş oldu. Sayfanın hazırlanmasında gayet profesyonel ve fedakâr bir kadronun oluşması şükür gerektiren büyük bir nimettir. Yapılan işleri hatırlamak, sayfanın ehemmiyet ve kıymetini daha sarih bir şekilde ortaya koyacaktır.

Sor Bakalım!

Mehtap Hanım “Sor Bakalım” köşesinde evlatlarımızın aklına takılan suallere Risale-i Nur’dan istifade ederek gayet muknî cevaplar veriyor. Bu zamanın metodu istibdat değil, iknadır. Evlatlarımızın meraklı ve şüpheci sorularının artık bir çözüm adresi var. Sadece bir e-mail göndermek yeterli. Kendi evlatlarımdan edindiğim tecrübeye göre bu suallerin gazetede yayınlanması, hem onları çok memnun ediyor, hem de meraklı, iştiyaklı bir şekilde öğrenmelerine vesile oluyor. İleride bu suallere verilen cevapların kitaplaşmasını ümit ediyoruz. Gelen sorular tevhid, nübüvvet, haşir gibi kategorilere ayrılarak kitap şeklinde yayınlanırsa çok hayırlara vesile olacaktır. Genç yazarımızı tebrik ediyor, muvaffakiyetinin devamını diliyoruz.

Faaliyet Köşesi!

Kübra Hanım da gündemle alâkalı etkinliklerle çocukların dünyasına hitap ediyor. Gündemi yakalamak ve öğrenmeyi oyun hâline getirmek tam da bu zamanın ihtiyacıdır. Eğlenirken öğrenmek evlatlarımızın tertemiz zihinlerinin doğru yönde istimal edilmesine vesile olacaktır. Bu etkinliklere ulaşabilmek ve daha detaylı bilgi almak için karekod’a da yer verilmesi çok iyi düşünülmüş.

Çocuklara Tefekkürler!

Nuray Hanım “Çocuklar İçin Tefekkür” köşesinde bir boşluğu dolduruyor. Belki de en fazla ihmal edilen farz ibadetlerin başında tefekkür gelir. Çocuk yaşta bu ibadet yeterince öğrenilmediğinde maalesef telafisi çok zor oluyor. Çocukların anlayabileceği sadelikte ve ilmî bilgilerle desteklenen makalelere ihtiyaç şedit. Bu sebeple çok ehemmiyetli bir vazife ifa ediliyor. Ayrıca tefekkür mevzularının çeşitliliği de dikkatlerden kaçmıyor. Meyveler, hayvanlar, ibadetler gibi çeşitli temalarda ilmî bilgi içeren makalelerin neşredilmesi, evlatlarımıza geniş bir tefekkür penceresi açıyor. Bu makaleleri okuduğumuzda arkasında çok büyük bir emek olduğunu düşünüyor ve yapılan fedakârlığı takdir ediyoruz.

Bir Kavram!

Hediye Hanım da çokça duyulan ancak çocuklara anlatmakta zorluk çekilen kavramları ustalık ve sadelikle makalelerinde nazara veriyor. İbadet, sünnet, Ramazan ayı gibi çeşitli konulardaki kavramların izahatı çocuklarımızın imanının tahkikî seviyesine gelmesine katkı sağlıyor. Yazarımızı tebrik ediyor, muvaffakiyetler diliyoruz.

Eğlenerek Öğrenmek!

Sayfanın beşinci yıldızı yılların usta kalemi, yazar ve çizeri Hayreddin Ekmen Ağabeyimiz. Şahsen tanışmasak da gıyaben kendilerini çok seviyor ve saygı duyuyoruz. Çizgi roman şeklinde yayınlanan iki ciltlik Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatı ve tek ciltlik Peygamberimizin (asm) Hayatını kızlarıma okurken ben de çok ama çok istifade etmiştim. Kıymetli ağabeyimizin çok sınırlı alanda yaptığı işler gerçekten hayret verici. O küçücük alana bu kadar faaliyet sığdırmak Cenab-ı Erhamürrahimin’in bir ikramı olsa gerek. Labirent, gizli resim, harf bul, şekiller, eşini bul, iki resim arasındaki farklar gibi çok sayıda etkinlikle çocuklarımızın hoşça vakit geçirirken elzem olan malumatı da öğrenmesine vesile oluyor. Usta yazarımızı tebrik ediyor, kaleminin son nefese kadar hizmet etmesi için dua ediyoruz.

Rica!..

Can Kardeş seviyesinde evladımız varsa bu sayfadan istifade etmeyi ihmal etmeyelim. Ailecek makaleleri okumak, aktiviteleri yapmak, mevzuyla alakalı konuşmak herkese fayda sağlayacak ve hoşça vakit geçirmeye vesile olacaktır. Ayrıca sosyal medyada paylaşarak daha çok kişinin istifadesine vesile olmalıyız.

Bu sayfanın düzenli olarak her hafta yayınlanmasını arzu ediyoruz. Pazar gününü iple çeken evlatlarımıza "Bu hafta Can Kardeş sayfası yok" demek istemiyoruz.

İhlâs, fedakârlık ve gayret esaslı hizmetlerinizin Rabbim iki cihanda mükâfatını versin. Âmin!