Potasyum nitrit - İfsat eden zehirler: Gıda katkı maddeleri

Kodu E249’dur. Et, süt, tavuk, yumurta gibi proteince zengin besinlerde bulunabilen Clostridium botulinum’a karşı kimyasal koruyucu olarak kullanılan beyaz tozdur.

İşlem görmüş etler ve konserve et ürünlerinde koruyucu olarak kullanılır. Salam, sosis, sucuk vb. işlenmiş et ve balık ürünlerinde sıklıkla kullanılır. Potasyum nitrit aynı zamanda bir gübre türüdür ve yaygın olarak kullanılır. Suda çözüldüğü için içme sularına da karışır. Ekolojik iddialı ürünlerde bile kullanımı serbesttir.

Vücutta kanserojen olabilen ‘nitrosen’ maddesine dönüşür. Kandaki oksijen transportunu engeller. Ayrıca nefes daralması, mide bulantısına hiperaktiviteye, uykusuzluğa astıma, yüksek tansiyona, bulantıya, baş dönmesi ve baş ağrısına sebep olur. EFSA 2011’de ‘ette nitrit kullanımı kansere neden olan nitrozaminlerin oluşumuna yol açar’ diyerek, nitritin kansere yol açtığını kabul etmiştir. Böbrek üstü bezde atrofiye (küçülmeye) sebep olur.

Potasyum nitrit, yüksek konsantrasyonları hemoglobinle reaksiyona girebilir. Küçük çocuklar farklı çeşitlerde hemoglobine sahiptirler, bu hemoglobin nitritlere karşı normal hemoglobinden çok daha fazla reaktiftir.

Temel gıdalarda kullanımı serbest olan Potasyum Nitratın, kara mizah gereği olsa gerek, bebek ve küçük çocukların gıdalarında kullanılması yasaktır. Oysa çocuklarda büyüklerle beraber aynı sofradan nitratlı ürünleri rahatlıkla yemektedir. Çok tehlikeli olan bu madde mide kanserine de sebep olur. Mide kanserinin en sık görüldüğü ülke ne yazık ki Türkiye olduğunu hatırlamak ve gereğini yapmak gerekir.