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1 MART 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Allah’a güzel bir borç verecek olan kimdir?

Cenk ÇALIK
01 Mart 2025, Cumartesi
Ramazan Günlüğü

“Allah'a güzel bir borç verecek olan kimdir? Artık Allah, bunu onun için kat kat arttırır. Onun için 'kerim (üstün ve onurlu) bir ecir vardır”1

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.”2

“Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.”3

Her sabah yeryüzüne iki melek iner. Biri: 

-"Ya Rabbi, infak edip iyilik edenin malının yerine yenisini ver" der. Diğeri de:

-"Ya Rab cimrilik edenin malını telef et" diye dua eder.”4

İnfak et, sayıp durma, sana da sayı ile verilir, fazlalık malını ve paranı muhtaç kimselerden esirgeme, senin de rızkın engelenir.”5

“Yarım hurma ile de olsa ateşten korunun. Bunu da bulamazsanız, gönül alıcı güzel sözler söyleyin.”6

“Zekât ile sadakanın layık oldukları mevkilerini bulmak için birkaç şart vardır:

 1. Sadakayı vermekte israf olmaması.

 2. Başkasından alıp başkasına vermek suretiyle halkın malından olmayıp kendi malından olması.

 3. Minnetle in’amın bozulmaması. 

 4. Fakir olmak korkusuyla sadakanın terk edilmemesi. 

 5. Sadakanın yalnız mala ve paraya münhasır olmadığı bilinmesiyle, ilim, fikir, kuvvet, amel gibi şeylerde de muhtaç olanlara sadakanın verilmesi.

 6. Sadakayı alan adam, o sadakayı sefahette değil, hacat-ı zaruriyesinde sarf etmesi lazımdır.”7

Dipnotlar: 

 1-Hadid Suresi,11;  2-Bakara Suresi,261

 3-Âl-i İmrân Suresi, 92;  4- Buharî, Zekât 27

 5-Müslim, Zekât 88;  6-Buharî, Edeb 34; 

 7-İşârâtü’l- İ-caz, s.48.

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