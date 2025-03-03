Ramazan Notları

“Gerçekten şeytan, içki ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi?”1

“Ey iman edenler! İçki, kumar, tapınmak ve putlara kurban kesmek için dikilen taşlar, fal ve şans okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz.”2

“Resûl-i Ekrem içkiyle ilgili olarak şu on kişiye lânet etmiştir: İçkiyi içen, sunan, satan, alan, imal eden, imal ettiren, imal etmek isteyen, taşıyan, taşıtan ve parasını yiyen.”3

“Her sarhoşluk veren şey şaraptır ve her sarhoşluk veren şey haramdır. Bir kimse şarabı dünyada içer de ona devam üzere iken tövbe etmeden ölürse ahirette Kevser şarabını içemez”4

“Ümmetimden bir takım kimseler, çeşitli adlar koyarak içki içeceklerdir”5

“...Kim arkadaşına, ‘Gel seninle kumar oynayalım’ derse (harama ön ayak olduğu için pişman olup) derhâl sadaka versin!”6

“Hatta medeniyet nazarında şeriatın en ziyade tenkide maruz olan mesâili, keşşaf-ı zaman gösterdi ki, hayat-ı içtimaiyeye en ziyade lâzım o esaslardır. Meselâ: Riba, kumar, müskirin hurmeti; talak, taaddüd-ü zevcatın cevazı; mesturiyet-i nisvan ve zekâtın vücubu; unsuriyetten gelen fikr-i milliyeti ve hevesin serbestiyetini red ve men’ gibi mesâil; suretlerin tahriminde hikmet bir değil. Acaba hased, gurur, riya, şehvet-âlud şimdiki beşerin hırçın ruhunda tesavir denilen küçücük cenazelerin rolünü ve derece-i tesirini yine zaman göstermeyecek midir?”7

Dipnotlar:

1. Mâide Sûresi, 91

2. Mâide Sûresi, 90

3. Ebû Dâvûd, Eşribe 2

4. Müslim, Eşribe, 73

5. El-Askalânî, a.g.e, IV, 61

6. Buhârî, Tefsîr, (Necm) 2

7. ESDE, Şuaât, s.537)