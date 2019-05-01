“Türkiye ittifakı”nın altı boş çıktı

Seçim sonrası ilk genel değerlendirmesinde “devir kızgın demiri soğutma devridir” diyen ve “Türkiye ittifakı”nı ortaya atan Cumhurbaşkanı’nın tavrı, gittikçe ağırlaşan ekonomik kriz karşısında muhalefetin desteğini arayışı olarak değerlendiriliyor.

Zira sözkonusu açıklamanın ardından Bahçeli’nin “ülke bazında ittifak olmaz, ‘Türkiye ittifakı’ kafamızdaki soru işâretlerini çoğaltmıştır” tepkisiyle söylemine bile karşı çıkışının ardından tıpkı seçim öncesine benzer yaptığı aksi agresif tahrikleri seslendirmesiyle çakılan sinyaller ayrıştırıcı siyasi söylemlerle açığa çıkıyor.

Meclis’in 23 Nisan oturumunda HDP sözcüsü milletvekilinin kürsüye gelmesi üzerine Meclis’i terkeden Cumhurbaşkanı’nın “geçmiş olsun” mesajını dahi iletmeyip tavırla ana muhalefet liderine linç girişimine “saldırı” bile demeyip “şiddete dönüşen protesto” olarak küçültmesi, “Türkiye ittifakı” tâbirinin de politik bir atraksiyondan ibâret olduğu ortaya çıkıyor.

YANITMALI SİYASİ MANİPÜLASYONLAR

Bütün bunlara rağmen, “Türkiye ittifakı” çağrısının “bütün partilerin bir araya gelip Türkiye’nin sorunlarına ortak çözüm bulma arayışı” olup olmadığı tartışmaları devam devam ederken, en son partisinin Kızılcaham kampında, “rüzgar eken, fırtına biçer’, sen şehit için değil siyasi istismar için oraya gittin” diyerek yine saldırıya uğrayan anamuhalefet liderine eleştirilerini sürdürüp, “Türkiye’de özellikle yerli ve milli olan her şeye yönelik linç kampanyası söz konusu olduğunda kimse onların eline su dökemez” politik ithamlarıyla düşmanlaştırıcı dile dönülmesi bu tesbitleri doğruluyor.

Anamuhalefete karşı “Türkiye’nin ve Türk milletinin bekasına yönelik her saldırıya adeta tek bir parti gibi davranarak destek verdiği” iddiasında bulunması, “82 milyon geniş tabanla ‘Türkiye ittifakı’ olarak hareket etmeliyiz” yine yanıltmalı bir siyasi manipülasyon olduğunu gösteriyor.

Bir partinin, hatta iktidar partisi ve ortağının dışında kalan bütün partiler kriminalize ediliyor. Daha önce bir partiye oy vermiş milyonların AKP’ye oy vermesi “makbul” addedilirken, “millet ittifakı” ve muhalefet partilerine oy vermesi “teröre destek” ve “terör örgütü ile işbirliği” çarpıklığı sürdürülüyor.

Ve “Türkiye ittifakı”ndan tek kelime bahsetmeyip, “Ak Parti milletin partisidir. Bunun için de 82 milyonun her bir ferdinin çatısı olmaya taliptir” diye konup “milletin ortak paydası”ndan bahsetmesi, tek kelime bahsetmediği “Türkiye ittifakı”nı “cumhur ittifakı’nın bir başka versiyonu” olarak tanımlaması, “Türkiye ittifakı” çağrısını tamamen ıskat ediyor.

“SİYASİ LİNÇ” DEVAM EDİYOR

Özetle; kamuoyundaki sağduyuyla, yatıştırıcı, birleştirici ve bütünleştirici siyaset beklentisine karşı, bir yandan en ufak bir eleştiride bulananlar, tweet atanlar derdest edilip tutuklanıp cezâevine konulurken, diğer yandan anamuhalefet liderine tekme -yumruk ve taş atanların serbest bırakılıp garip bir biçimde “kahraman!” ilân edilerek, “kızgın demir”i daha da kızdırıyor.

Aslında Cumhurbaşkanı’nın “Kamuoyunu aldatma, yalanlar üzerinden kampanya yürütme, bunların işidir” sözleri, “Türkiye ittifakı ve mutabakatı” berhava etmekle kalmıyor; seçim sonras manipülasyonlarla zemin hazırlıyor.

Kısacası, seçim sonuçlarından hiçbir ders alınmamışçasına özellikle “iktidar cephesi”nce “meleği şeytan, şeytanı melek yapan” “menfi siyaset”le siyasi linç”e tam gaz devam ediliyor.

Oysa Türkiye’nin gerilime, provokatif çatışma ortamına değil, barış, birlik ve bütünlüğe ihtiyacı var...