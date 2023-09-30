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30 EYLÜL 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Deprem bağışlarınız Fas’a ulaştı

30 Eylül 2023, Cumartesi 00:06
Avustralya Nur Vakfı gönüllüleri, toplanan bağışları Fas'taki depremlerden etkilenen ailelere ulaştırdı. Bağışlarla iki köyün en az 2 ay boyunca temel ihtiyaçları karşılandı.

Seyhan Şentürk - İstanbul

Avustralya Nur Vakfı gönüllüleri, toplanan bağışlarınızı Fas'taki depremlerden etkilenen ailelere ulaştırdı.

Bağışlar, depremden etkilenenler için yiyecek, battaniye, yatak ve diğer temel ihtiyaçların yanı sıra hijyen ürünlerinin satın alınmasında kullanıldı.

Bazı köylerde nakit olarak dağıtılan yardımlarla depremzedelerin özel ihtiyaçlarını karşılamaları düşünüldü.

Bağışlar, Avustralya Nur Vakfının gençlerinden İbrahim ve Yusuf Karadağ kardeşler ve Melih Bal öncülüğünde ihtiyaç sahiplerine kendi elleriyle teslim edildi ve bu değerli bağışlar fakir halk tarafından dualar ve teşekkürlerle karşılandı.

Bu bağışlar, depremden en çok etkilenen iki köyün en az 2 ay boyunca temel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde organize edildi.

Avustralya Nur Vakfı adına açıklama yapan Fatih Yargı, "Bağışlar ve dualarınız için teşekkür ederiz. En çok ihtiyacı olanlara yardımda bulunmanız bizi minnettar kıldı. Vakfımız, kendi imkanlarımızla ihtiyaç duyulan her yerde ve her zaman görevini yerine getirmeye çalışmaktadır" dedi. 

Fatih Yargı ayrıca, "Yardım ulaşan aileler adına teşekkür ederiz ve bağışlarınızın Faslı kardeşlerimiz arasında büyük bir mutluluk oluşturduğunu bilmenizi isteriz. Sizlere yardımseverliğiniz ve desteğiniz için bir kez daha şükranlarımızı sunarız" şeklinde konuştu.

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