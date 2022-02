Gençler okumak için buluştu

Şanlıurfa Bediüzzaman Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı bünyesindeki liseli gençler için dört günlük kış okuma programı düzenlendi. Okuma programını Nesih Yetim, Eğitimci Sebahattin Yaşar, Mahmut Kaya, Evren Eser ve Mehmet Küçük yürüttüler.

Okuma programı tarihinin karlı soğuk kış günlerine rastlaması programı daha bir önemli hale getirdi. Gençler iklimin soğukluğuna rağmen program içindeki faaliyetlerle sıcak bir program yaptılar. Onlarca liseli gencin katıldığı programda birbirinden güzel spor, gezi, sohbet faaliyetleri yapıldı.

Vakıf bünyesindeki spor salonu gençlerin enerjilerini burada atmalarına katkı sağladı. Aynı zamanda gençler arkadaşlık ilişkilerinde birbirleriyle nitelikli zaman geçirdiler. Birlikte Risale-i Nur eserlerinden konular çalışarak, topluluğa karşı sohbet yaptılar. Böylece gençlerde öz güven gelişimi, sosyalleşme, kendini topluluk karşısında ifade etme gibi kazanımlar sağlandı.

Programa farklı farklı konularda alan uzmanları olan eğitimciler Risale-i Nur’dan bazı konuları sohbet konusu yaptılar. Özellikle soru cevap tarzında her sohbette gençler bolca sorular sordu ve cevap aldılar.

Gençlerin sorularına cevap

Bediüzzaman Vakfı gönüllüsü eğitimciler gençlerin ihtiyaç duyduğu güven, psikoloji, spor, internet oyunları, kitap okuma, yazı yazma gibi konularda gençlerin sorularına cevap bulmaya çalıştılar. Kış ve pandemi şartları sebebiyle bu programın yazın olacak programın bir fragmanı olacağını ifade eden eğitimciler, gençleri yaz programında spor faaliyetleri, gezi, ihtiyaç duyulan konuya uygun seminerler gibi konularda daha elverişli programlar olacağını belirttiler.

Okuma programında Risale-i Nur’dan müzakereli dersler çok ilgi çekti. Gençler bir konu koşulurken soru sorabilme, konuyu bir hikâye etrafında ele alma gibi konularda sohbetten daha çok istifade ettiler. Gençler, kendi görüşlerinin yer aldığı sohbetlere daha çok ilgi gösterdiler.

İlmihal dersleri de verildi

Okuma programında Risale-i Nur derslerinin yanı sıra ilmihal dersleri de verildi. Bu derse çok fazla ilgi duyulmasıyla beraber tekrardan böyle bir program olursa ilmihal derslerinin konulması istendi. İlmihal dersinde ilgili hocaya rahat sorular sorabilmek ve güncele uygun cevaplar alabilmek anlatılanların daha rahat anlaşılmasını sağladı.

Spor müsabakaları yapıldı

Okuma programında okuma, anlama, sohbet, ilmihal gibi eğitim faaliyeti yanında, halı sahada top oynayarak güzel ve eğlenceli vakit geçirildi. Spor müsabakalarının gençlerin arasındaki arkadaşlık ilişkilerine çok katkısı oldu. Aynı takımda yer alan arkadaşlar daha sonra programda da aynı takımda yer alarak birlikte sohbet hazırlığı yaptılar. Yani spordaki birliktelik diğer alanlarda da kendini gösterdi. Tabiî gerek cemaat mensuplarının ve gerekse vakıf ilgililerinin sunmuş oldukları yemek, çay yanında çerez, pasta gibi ikramlar programı daha cazip hale getirdi.

Bediüzzaman’ın hayatı paylaşıldı

Okuma programının içinde bir diğer faaliyet ise, Şanlıurfa’nın olmazsa olmazı Balıklı Göl gezisi idi. Dergâh’ta sabah namazı kılmak, namaz sonrası zikir dinlemek, Peygamberimizin (asm) sakal-ı şerifinin ziyareti, salâvatlar çekilmesi tam bir manevî ziyafete dö-nüştü. Devamında namaz tesbihatı yapıldı. Sonra gençlerle Hz. İbrahim’in (as) doğduğu mağaranın önünde ayaküstü sohbetler yapıldı. Ayrıca Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin vefat ettiğinde defnedildiği ilk yer olan mekânda duâlar edildi. Ve burada Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatı ve o tarihte yaşanan hadiseler paylaşıldı. Gençlere satırda okunanların mekândaki izleri duygu anları yaşattı.

Tabiî böyle bir program yapılır da, Urfa’da bu saatte bir güzel bir ciğer ziyafeti yapılmadan olmaz.

Ciğerler pişerken ciğerci mekânında yirmi kişiyi bulan topluluğa sabah namazı sonrası Risale-i Nur dersi okundu. Buradaki derste de, Risale-i Nur sohbetlerinin önemi ve bu programların insan hayatındaki yeri paylaşıldı.

Sabah saatlerinde bu mekânlarda gezmek ve bu mekânlarda yaşananları ilgililerden dinlemek gençler için oldukça anlamlı oldu. Gençler pek çok sorular sordular ve cevap aldılar. Dergâh programı sonrası okuma programı mekânına dönüldüğünde, yine bir özel okuma saatinden sonra program hakkındaki görüşlere geçildi. Tek tek gençlere program hakkındaki görüşlerini ifade etmeleri imkânı sunuldu.

Emeği geçenlere teşekkür ettiler

Gençler programı düzenleyen Yeni Asya okuyucusu ve Bediüzzaman Vakfı yetkililerine, maddî ve manevî katkılarıyla emeği geçenlere, programın yürütücüsü olan eğitimcilere ayrı ayrı teşekkür ettiler. Ayrıca Pazar Gurubu adıyla yapılan haftalık Pazar derslerinin kendi hayatlarında oldukça faydası olduğunu, bu okuma programların kendilerini hayata hazırladığına dikkat çektiler. Bu okuma programlarının mümkün mertebe farklı şehirlerde ve farklı şehirlerden gençlerle de yapılmasının kendilerine çok şey kazandıracağına dikkat çektiler.

Programa katılan gençlere hediyeler verildi ve helâllik istendikten sonra program sonlandırıldı.

Şanlıurfa Bediüzzaman Eğitim, Kültür ve Sanat Vakfı bünyesinde, liseli gençlerinin Pazar sohbetleri, yine Pazar günleri saat 15-17 arasında devam etmektedir.

YAŞAR OLĞUN / SEBAHATTİN YAŞAR