“1 milyon Suriyeli geri dönebilir”

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Rema Jamous Imseis, Suriye’de Beşar Esad yönetiminin devrilmesinin ardından farklı ülkelerde bulunan yaklaşık bir milyon Suriyeli mültecinin 2025’in ilk yarısında ülkelerine dönmesinin beklendiğini açıkladı.

Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) lideri Ebu Muhammed El Colani, Suriye’nin nüfusunun yarısının ülke dışında olduğunu belirterek, “İnsanları, komşu ülkelerden, Türkiye ve Avrupa’dan geri getirmemiz gerekiyor” dedi. Ankara - Anka

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