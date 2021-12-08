16 yıllık Merkel dönemi sona erdi: Almanya’nın yeni Başbakanı Scholz oldu

Almanya Federal Meclisi'ndeki oylamada başbakan seçilen Sosyal Demokrat Parti Milletvekili ve Maliye Bakanı Olaf Scholz yemin ederek görevine başladı. Ülkede 16 yıllık Başbakan Merkel dönemi sona erdi.

Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas başkanlığında toplanan Federal Meclis’te yapılan gizli oylamada, Olaf Scholz, ilk turda oylamaya katılan 707 milletvekilinden 395'inin oyunu aldı.

Oylamada 303 "hayır" oyu kullanılırken, 6 milletvekili çekimser kaldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

Görev süresini tamamlayacak olan Angela Merkel, milletvekili olmadığı için oylamayı tribünden izledi. Merkel, Meclis Başkanı Bas tarafından selamlanmasının ardından milletvekilleri tarafından alkış aldı.

Tribünde ayrıca eski Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, eski Başbakan Gerhard Schröder ve Scholz’un eşi Britta Ernst, babası Gerhard Scholz, annesi Christel Scholz ile kardeşleri Jens ve Ingo Scholz yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında milletvekilleri Genel Kurulda maske taktı. Aşı olmayan milletvekilleri için de tribünde yer ayrıldı.

Yemin ederek görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı Sarayı olan Bellevue Sarayı’nda düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Frank Steinmeier, Scholz’a "başbakanlığa atama" belgesini verdi.

Scholz, Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'den atama belgesini aldıktan sonra tekrar Meclise geldi.

Meclis Başkanı Baerbel Bas’ın elinde tuttuğu yemin metnini okuyan Scholz, Başbakan olarak görevine resmen başladı.

Böylelikle 16 yıllık Başbakan Angela Merkel dönemi sona erdi.

Yeni bakanlar da görevlerine başladı

Kabine üyeleri, Meclis'te yemin eden Başbakan Olaf Scholz ile Bellevue Sarayı’na giderek Steinmeier’den atama belgelerini aldı.

Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, Scholz’u ve bakanları tebrik ederek, "Şimdi siz ülkemiz ve 82 milyondan fazla insan için sorumluluk üstlendiniz. Seçimlerde sorumluluk almak için aday oldunuz ve zor zamanda bu sorumluluğu alacaksınız." dedi.

Yeni hükümetin karşı karşıya kalacağı iklim değişikliği, dijitalleşme, uluslararası rekabet ve göç gibi sorunlara işaret eden Steinmeier, "Kuşkusuz Almanya büyük sınamalarla karşı karşıya." diye konuştu.

Steimeier, yeni hükümetin Almanya'nın iç siyasetteki projelerin yanında Avrupa ve dünyadaki davranışlarından sorumlu olacağına işaret ederek, "Dünya, ülkemize bakıyor. Almanya'dan beklentiler büyük." ifadesini kullandı.

Almanya’nın kenarda olan bir ada olmadığını belirten Steinmeier, "Avrupa'nın merkezindeyiz ve kendi çıkarlarımızı ölçerken komşularımızın çıkarlarını da hesaba katmak iyi olur." uyarısında bulundu.

Steinmeier, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki durumun ciddi olduğunu belirterek, halkın bu salgında yeni hükümetten eyaletlerle birlikte gerekli önlemleri almasını beklediğini kaydetti.

Ülkede tartışılan aşı zorunluluğuna da değinen Steinmeier, "Bu, aşı olmayanlara baskıyı artırır. Hükümette ve parlamentoda kimse bu kararı kolay vermeyecek." dedi.

Steinmeier, bu gergin durumda öfke ve nefretin yerine iyi argümanlarla konuşulmasını istedi.

İlk kabine toplantısı yapılacak

Bakanlar daha sonra Bellevue Sarayı’ndan ayrılarak tekrar Federal Meclis’e geldi ve yemin ederek göreve başladı.

Başbakan Olaf Scholz kabinesinde şu isimler yer alıyor:

"Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Robert Habeck (Yeşiller), Maliye Bakanı Christian Lindner (FDP), İçişleri ve Yurt Bakanı Bakanı Nancy Faeser (SPD), Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock (Yeşiller), Savunma Bakanı Christine Lambrecht (SPD), Adalet Bakanı Marco Buschmann (FDP), Sağlık Bakanı Karl Lauterbach (SPD), Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hurbertus Heil (SPD), İmar Bakanı Klara Geywitz (SPD), Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanı Svenja Schulze (SPD), Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanı Anne Spiegel (Yeşiller), Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir (Yeşiller), Çevre Bakanı Steffi Lemke (Yeşiller), Ulaştırma Bakanı Volker Wissing (FDP), Eğitim ve Araştırma Bakanı Bettina Stark-Watzinger (FDP), Başbakanlık Dairesi Başkanı Wolfgang Schmidt (SPD)."

Daha sonra Başbakanlık'ta ve bakanlıklarda devir teslim törenlerinin ardından yerel saatle 18.00’da ilk kabine toplantısı yapılacak.

Öte yandan Federal Mecliste yer alan Türk kökenli milletvekillerinden Mahmut Özdemir (SPD) İçişleri ve Yurt Bakanlığında, Cansel Kızıltepe (SPD) İmar Bakanlığında ve Ekin Deligöz (Yeşiller) Aile, Yaşlılar, Kadın ve Gençlik Bakanlığında müsteşarlık görevini üstlenecek.

Yeni Başbakan Olaf Scholz

Aşağı Saksonya eyaletinin Osnabrück şehrinde 1958’de doğan, daha sonra ailesinin yerleştiği Hamburg kentinde iki kardeşiyle büyüyen 63 yaşındaki Scholz, siyasete genç yaşta ilgi duydu ve 17 yaşında Sosyal Demokrat Parti'ye (SPD) üye oldu.

Partinin gençlik teşkilatı Jusos’ta aktif görev alan Scholz, 1982-1988'de Jusos Başkan Yardımcılığını yürüttü.

Scholz, Hamburg Hukuk Fakültesi'ni bitirdi ve 1985’te avukatlık yapmaya başladı.

Uzun süre iş hukuku alanında avukatlık yapan tecrübeli siyasetçi 1998’de Federal Meclis Milletvekili seçildi.

2001-2019'da partide çeşitli üst görevlerde bulunan Scholz, 2002-2004'te SPD genel sekreterliği, 2009-2019'da genel başkan yardımcılığı ve 2018’de de 2 ay geçici genel başkanlık görevini üstlendi.

Scholz, 2007-2009'da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı, 2011-2018'de Hamburg Eyaleti Başbakanı ve 2018’den bu yana Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olarak görev yaptı.

Eş Genel Başkan seçilemedi

Scholz, SPD’nin derin kriz yaşadığı 2019’da Klara Geywitz ile eş genel başkanlık için aday oldu.

Ancak Scholz-Geywitz ikilisi, genel başkanlık yarışını, daha sonra eş başkanlar olarak seçilen ve partideki sol kanadı temsil eden Saskia Esken ve Norbert Walter-Borjans’a karşı kaybetti.

Parti içinde çalışkanlığından dolayı takdir edilen Scholz, anketlerde "ülkede en sevilen sosyal demokrat siyasetçi" olarak çıkmasından dolayı SPD yönetimi tarafından 2020’de 26 Eylül 2021'de yapılan genel seçimler için başbakan adayı gösterildi ve SPD seçimlerde yüzde 25,7 ile birinci çıktı.

Scholz, SPD, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FPD) arasında kurulacak koalisyon hükümetinde başbakan olarak görev yapacak.

Merkel görevini Başbakan Scholz'a devretti

Almanya'da Olaf Scholz, Federal Mecliste başbakan seçilmesinin ardından Angela Merkel'den görevi devraldı.

Başbakan Scholz ve bakanların, Federal Mecliste yemin etmesinin ardından başkent Berlin'deki Başbakanlıkta görev teslim töreni yapıldı.

Merkel, törende yaptığı konuşmada, Olaf Scholz'u tebrik ederek, "Bu göreve gelmenin etkileyici bir an olduğunu biliyorum." dedi.

Bu görevin heyecan verici, tatmin edici ve aynı zamanda zorlu bir görev olduğunu ifade eden Merkel, keyif alarak yapıldığında bu ülke için sorumluluk almanın belki de en güzel görevlerinden biri olduğunu söyledi.

Başbakanlık çalışanlarına da teşekkür eden Merkel, Scholz'a başarılar diledi.

Merkel, "Büyük motivasyonla işe başlayacağınızı biliyorum. Bundan dolayı bu evi (Başbakanlığı) sahiplenin ve ülkemizin en iyisi için çalışın. Benim dileğim bu." ifadelerini kullandı.

Başbakan Scholz da Merkel'e son 16 yıldaki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, "Başbakanlıkta bulunduğunuz dönem olağanüstü zamandı. Siz de olağanüstü şeyler yaptınız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu dönemde birçok zorluğun üstesinden gelindiğini ifade eden Scholz, "Önümüze bir çok kriz çıktı." dedi.

Scholz, Merkel'in kabinelerinde çeşitli görevlerde bulunduğunu ve bu krizlerin bazılarını birlikte atlattıklarını anımsatan Scholz, "Aramızda her zaman çok güvenilir bir iş birliği olmuştur." diye konuştu.

Federal Mecliste 395 milletvekilinin oyunu alarak Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FPD) arasında kurulan hükümetin başbakanı seçilen Scholz, yerel saatle 18.00'de başkanlık edeceği ilk bakanlar kurulu toplantısını düzenleyecek.