17 bin çocuk ebeveynlerinden yoksun yaşıyor

Gazze’deki Filistin Hükümeti, Gazze Şeridi’ndeki yaklaşık 17 bin Filistinli çocuğun, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülme veya tutuklanmaları nedeniyle ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun yaşadığını duyurdu.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze’nin orta kesimindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi’nde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Sevabite, “Soykırım savaşının başladığı günden bu yana Gazze Şeridi’nde 17 bine yakın Filistinli çocuk ailesiz yaşıyor, bu çocukların ailelerinden bazıları şehit oldu veya alıkonuldu, bazıları anne ve babasını ya da ikisinden birini kaybetti.” dedi. Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana 12 bin 150 çocuk, 8 bin 300 kadın, 340 sağlık personeli, 46 sivil savunma personeli ve 123 gazetecinin öldüğünü aktaran Sevabite, hükümet ofisinin yaklaşık 7 bin kişinin de hala enkaz altında olduğunu belgelediğini söyledi. AA

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