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30 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

2. İntifada’nın 20. yılı

29 Eylül 2020, Salı 21:00
İşgal altındaki Filistin topraklarında, İsrail’e karşı 2000 yılında başlayan İkinci İntifada’nın 20. yılı dolayısıyla Ramallah’ta gösteri düzenlendi.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah ve Bire şehirlerinde, Filistinli tutuklularla ilgili ku- rumların ve Filistinli çeşitli grupların dâvetiyle düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.  Kadın, erkek ve çocukların yanı sıra Filistinli farklı grup liderleri de gösteride yer aldı.  Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, işgale, İsrail’le normalleşme anlaşmalarına tepkilerinin yanı sıra mültecilerin yeniden dönüş, hürriyet ve bağımsız devlet kurulması haklarını ifade ettikleri dövizler taşıdı. Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, gösteri sırasında yaptığı açıklamada, “Bu eylem, Filistinlilerin haklarını ve değişmez ilkelerini korumak için büyük fedakârlıklar yapan şehitlerin, yaralıların ve tutukluların ahitlerini yineliyor.” dedi.

TEK SİPERDE BİRLEŞİLMELİ       

Ebu Yusuf, Filistinli mültecilerin geri dönüş, kendi kaderini tayin, başşehri Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulması haklarının değişmez ilkeler arasında yer aldığını vurguladı. Yusuf, şunları ifade etti: “Filistinliler bugün de büyük tehlikelerle karşı karşıya. Filistin meselesinin maruz kaldığı zorluklarla mücadele adına bir strateji belirlemek için daha önce birleştikleri gibi bugün de tek bir siperde birleşebilirler.”

İsrail askerleri kışkırttı  

Dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron’un, 28 Eylül 2000’de, İsrail askerinin koruması altında Aksa’nın avlusunda dolaşması, ikinci intifadanın fitilini ateşlemişti. Filistinlilerle İsrail askerleri arasında 7 kişinin ölmesine, 250 kişinin ve 13 İsrail askerinin yaralanmasına sebep olan çatışmaların ardından Batı Şeria ve Gazze Şeridi’ndeki şehirlerde onlarca kişinin yaralanmasına sebep olan şiddet olayları hızla yayılmıştı. 

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