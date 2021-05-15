20 ülkeye Ramazan bereketi ulaştı

Türk Kızılayı, Ramazanda 10,8 milyon ihtiyaç sahibine yardım malzemesi ulaştırdı.

Bir Ramazan kampanyası daha hedeflenen rakamların üzerinde tamamlandı. Delegasyonlar, şube ve temsilcilikler, Genç Kızılay ekipleri, kadın kolları ve gönüllülerinin özverili çalışmalarıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanına yardım eli uzatıldı.

Türk Kızılay personeli ve gönüllüler, Ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine nakdi yardım, gıda kolisi, mobil alış veriş kodları, bayramlık ve hijyen malzemelerinin yanı sıra pide, iftariyelik, sahurluk, çorba, su ve tatlı dağıttı.

Mobil ikram aracı kapı kapı gezdi

Ülke genelinde bulunan 26 aşevi ve 44 mobil ikram aracıyla da kapı kapı gezerek sıcak iftar yemeklerini ulaştırdı. Yurt içinde 10 milyonun üzerinde ihtiyaç sahibi ve çocuk için yapılan bu yardımların değeri 216 milyon lira oldu. Ramazan yardımlarında COVID-19 salgını ve tabiî afetlerden en çok etkilenenlere öncelik veren ekipler, özellikle hizmet sektörü çalışanları ve gündelik çalışanlara yönelik yardım faaliyetleri de gerçekleştirdi.