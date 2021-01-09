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9 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

2020, dünyada en sıcak ikinci yıl oldu

09 Ocak 2021, Cumartesi 13:17
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi nedeniyle 2020 yılı, alete dayalı sıcaklık ölçümlerinin yapıldığı 1880 yılından bu yana dünyada ölçülen en sıcak ikinci yıl olarak kayıtlara geçti.

Son yıllarda dünya genelinde en büyük sorunların başında küresel ısınma yer alıyor. 

Küresel ısınmaya bağlı meydana gelen iklim değişiklikleri nedeniyle dünyada sıcaklıklar artarken, kuraklık yaşanıyor.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahmin Merkezinin (ECMWF) ERA5 küresel değerlendirme verilerine göre, dünyada 2016 yılı en sıcak yıl olarak kayıtlara geçmişti.

2020 yılı ise ölçümlenen en sıcak ikinci yıl oldu. 2020 yılını sırasıyla 2019, 2017, 2018, 2015, 2010, 2014, 2005 ve 2013 yılları takip etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, insanlık tarihinde hava ve iklimin çok önemli olduğunu söyledi.

Sanayileşme, düzensiz yapılaşma ve aşırı tüketiminin küresel ısınmaya neden olduğunu belirten Toros, "2020 yılı bu nedenle çok sıcak geçti ve kuraklık hissedilir oldu. Dünyamız ısındıkça birçok olumsuzluk da ortaya çıkmaya başladı." diye konuştu.

Toros, dünyanın ortalama yüzey sıcaklığının 19. yüzyılın sonlarından bu yana yaklaşık 1,2 derece yükseldiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Alete dayalı sıcaklık ölçümlerinin yapıldığı 1880 yılından bu yana ERA5 veri tabanına göre en sıcak 5 yıl sırasıyla 2016, 2020, 2019, 2017 ve 2018 olarak kayıtlara geçti. Önümüzdeki yıllarda sıcaklıkların artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Dünyamız artık çok ısınıyor. İnsanlar olarak önlem almalı, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin azaltılması için birlikte çalışmalıyız. Küresel iklim değişikliğiyle artan sıcaklıklar, yağış rejimindeki değişiklikler, kuraklıklar, sıcak ve soğuk hava dalgalarının şiddeti ve sıklığındaki artışlar, buzulların normalin üzerinde erimesi, okyanusların ısınması, asitlilik değerlerinin artması, su seviyelerinin yükselmesi görülüyor. Küresel iklim değişikliğine gelişmiş ülkeler daha çok sebep oluyor ve iklim değişikliği maalesef geri kalmış ülkelerde sağlık, güvenlik, sürdürülebilirlik ve ekonomi alanlarında istikrarsızlık oluşturuyor."

AA

Etiketler: 2020, dünya, sıcak
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