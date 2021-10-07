2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı

2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Zanzibar kökenli romancı Abdulrazak Gurnah kazandı.

Edebiyat alanında dünyanın en prestijli ödülü kabul edilen Nobel sayesinde Gurnah 1,1 milyon dolarlık para ödülünün de sahibi oldu.

Afrika kıtasının doğusunda Tanzanya'ya bağlı iki özerk adadan birini oluşturan Zanzibar'da doğan yazar 1948 doğumlu. On romana ve bir dizi kısa öyküye imza atan Gurnah, 1960'de İngiltere'ye iltica etti.

'Paradise (Cennet)' adlı romanı ile ismini duyuran 73 yaşındaki yazarı jüri, "kıtalar ve kültürler arasında kalan göçmenlerin kaderine sömürgeciliğin etkilerini taviz vermeden, empati kurarak aktarmasından" dolayı ödüle layık gördüğünü açıkladı.

Açıklamada, Gurnah'nın gerçeğe olan bağlılığının ve basitleştirmeden kaçınmasının dikkat çekici olduğu aktarılarak, "Romanları, basmakalıp betimlemelerden uzak ve bize dünyanın diğer yerlerindeki pek çok kişinin aşina olmadığı, kültürel olarak çeşitlendirilmiş bir Doğu Afrika'ya açıyor." ifadesine yer verildi.