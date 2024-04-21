Belçika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “UNRWA’ya finansmanı kesmek, yüz binlerce Filistinli için ölüm cezası anlamına gelir” değerlendirmesi yapıldı.

Gazze’de 197 gündür devam eden katliamın bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor!

Belçika, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) çok yıllı finansal destek paketini kabul etti. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Belçika’nın 2024, 2025, 2026 yılları için 27,5 milyon avroluk katkı yapacağı, 2024 yılı için ayrılan finansmanın 13,5 milyon avrosunun halihazırda ödendiği belirtildi.

Açıklamada, Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez’in şu ifadelerine yer verildi:

“Şu anda Gazze’de yaşananlar son 25 yılın en kötü insani krizlerinden biri. Ezici çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 34 bin kişi öldü, 76 bin kişi yaralandı ve 1,5 milyondan fazla insan yerinden edildi. Özellikle kuzeyde büyük bir kıtlık yaklaşıyor. Tıbbi yardım neredeyse kalmadı. Bu, uluslararası hukukun ve insancıl hukukun her ilkesine aykırıdır. İnsani nezaketten bahsetmiyorum bile.”

Gennez, X hesabından yaptığı açıklamada da “UNRWA, Gazze’de insani yardımı yapısal ve geniş çapta dağıtabilen tek kuruluştur ve öyle olmaya da devam ediyor. UNRWA’ya finansmanı kesmek, yüz binlerce Filistinli için ölüm cezası anlamına gelir.” değerlendirmesini yaptı.

İsrailli yetkililerin bazı UNRWA çalışanlarının Hamas’a destek verdiği iddiası üzerine bazı ülkeler, BM kuruluşuna finansal desteklerini askıya almıştı.

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Gazze çevre felaketiyle de karşı karşıya

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi, Gazze Şeridi’nin iki hafta önce tüm su kuyularının tamamen kapatılması nedeniyle vatandaşları tehdit eden bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Medya Ofisi’nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, “Gazze Şeridi’ndeki işgalin (İsrail) acımasız saldırganlığını başlatmasından bu yana neden olduğu felaketlere, vatandaşları tehdit eden yeni bir çevre felaketiyle karşı karşıyayız.” ifadelerine yer verildi.

“Gazze Belediyesi’nin son dönemde elinde bulunan az miktardaki yakıtın tükenmesi nedeniyle kentteki tüm su kuyuları iki hafta önce tamamen kapatıldı.” bilgisine yer verilen açıklamada, saldırının başlangıcından bu yana kentteki tek su arıtma tesisinin tamamen tahrip edilmesi nedeniyle aşırı su kıtlığı yaşandığı aktarıldı. Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma İsrail’in sivil hizmet sektörlerine karşı işlediği suçlara son verilmesi çağrısında bulunuldu.