"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

26 milyar dolarlık yardım paketi için ABD Temsilciler Meclisi'ne teşekkür etti

21 Nisan 2024, Pazar 13:59
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada İsrail'e tarihi 26 milyar dolar değerindeki yardım paketi kabul edildiği için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada İsrail'e tarihi 26 milyar dolar değerindeki yardım paketi kabul edildiği için sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

Netanyahu, yaptığı paylaşımda, ABD Temsilciler Meclisi'nin İsrail'in "takdir ettiği" yardım paketini geçirmesinin İsrail'in Demokrat ve Cumhuriyetçi iki parti tarafından da desteklendiği ve "Batı medeniyetinin savunulması" anlamına geldiğini belirtti.

İsrail'e ayrılan 26 milyar dolarlık paketin içindeki 9 milyar dolarlık bölümün Gazze dahil çeşitli savaş bölgelerinde kullanılmak üzere insani yardımlara ayrılması öngörülüyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Kiev yönetiminin Rusya'ya karşı verdiği savaşta, stoklarının erimek üzere olduğu bir dönemde, 6 aylık siyasi çıkmazı sonlandırarak, İsrail ve Tayvan yardımlarıyla 95 milyar doları bulan tasarıyı onaylamıştı.

Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi başkanı Mike Johnson, Demokratlarla hareket ederek, kendi partisindeki itiraz oylarını bastırırken, yasa tasarısı iki partinin desteğiyle 122 ret oyuna karşın 311 evet oyuyla kabul edilmişti.

İsrail'in Gazze'ye yaklaşık 7 aydır aralıksız devam eden saldırılarında çoğu kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinli can verdi, yaklaşık 78 bin kişi yaralandı. İsrail'in 16 yıldır ablukasının ardından kara işgali ve ağır bombardımanını yaşayan 360 kilometre karedeki 2,3 milyon Filistinli İnsan hakları örgütlerine göre 21. yüzyılın en ağır insanlık felaketlerinden birini yaşıyor.

AA

Okunma Sayısı: 255
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mardin'de trafik kazası:11 yaralı

    Sultanbeyli'de İETT otobüsü yandı

    Orta Afrika Cumhuriyeti’nde tekne battı: 58 ölü

    26 milyar dolarlık yardım paketi için ABD Temsilciler Meclisi'ne teşekkür etti

    Katliam ayrı ticaret ayrıymış

    25 yılın en kötü insani krizlerinden

    Columbia Üniversitesinde gerginlik sürüyor

    Konaklama fiyatında abartıya gidilmemeli

    Gazze’de 197 gündür devam eden katliamın bilançosu gün geçtikçe ağırlaşıyor!

    Çocukları kasten aç bırakan İsrail'e neden 10 milyar dolar verelim?

    Batı, dikkatleri Gazze’den İran’a çekmek istiyor

    Kartla harcama durdurulamıyor

    AYM’lerin temel görevi hak ve özgürlükleri korumak

    Okulu bırakıp, çalışmaya başlayan çocuk oranı yükseldi

    Müslümanların okulu kapatılmayacak

    Dondurma firmasına İsrail tepkisi

    İliç’teki maden sahasından çıkarılan Adnan Keklik defnedildi

    Otoriterliği birlik olarak yendik

    Gazze'de 14 binden fazla çocuk öldürüldü

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Barış, af ve eşitlik
    Ahmet BATTAL

    Yargıtay krizi AKMHP’nin eseri
    Genel

    Katliam ayrı ticaret ayrıymış
    Mehmet Çetinkaya

    Türkistan bizim neyimiz olur?
    Mehmet KARA

    Yedi yıl sonra CHS
    Faruk ÇAKIR

    Yanlışı savunun bakalım
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Adnan NACİR

    M’Ako Ağa
    Risale-i Nur'dan

    Zırhımız takva, siperimiz Sünnet-i Seniyye, silâhımız istiaze ve istiğfar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.