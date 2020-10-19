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20 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

'3 Kasım'a doğru ABD'de anketlerde son durum?

19 Ekim 2020, Pazartesi 23:00
ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde anketler eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın, rakibi mevcut Başkan Cumhuriyetçi Donald Trump'a ortalama 8 puan fark atacağını gösteriyor.

ABD'de başkanlık seçimlerine son iki hafta kaldı ve ülkede seçmenler gerek posta yoluyla gerek oy kullanma merkezlerine giderek oylarını kullanmaya başladı.

Bu süreçte sokağın nabzını tutan medya kuruluşları ve anket şirketleri de yaptıkları ortak anketlerle seçimlerin sonuçlarını tahmin etmeye çalışıyor.

2016 başkanlık seçimlerine haftalar kala Demokrat Hillary Clinton'un seçimi yüzde 4 önde bitireceğini tahmin eden anketler bu yıl da Biden'ın en az 5, en çok 12 puan farkla seçimleri alacağını gösteriyor.

IBD/TIPP: Biden ile Trump arasındaki fark yüzde 5,2

ABD'de "Inverstor's Business Daily" (IBD) medya kuruluşu ile "Technometrica Siyaset ve Politika Enstitüsünün" (TIPP) 12 Ekim'de düzenlediği ortak ankette, Biden'ın Trump'a 5,2 puan fark atacağı öngörüldü.

Ankette, Biden'a desteğin bir önceki ankete göre yüzde 51,9'dan 49,6'ya düştüğü gözlemlenirken Trump'a desteğin ise yüzde 43,4'ten yüzde 44,4'e çıktığı belirtildi.

Ankette bağımsız adaylar Jo Jorgensen'e yüzde 2,3 Howie Hawkins'e yüzde 0,9 oranında destek söz konusu olduğu öngörüldü.

ABC/WaPo: Trump yüzde 42, Biden yüzde 54

ABC televizyonu ile Washington Post gazetesinin 10 Ekim'de başlattığı ulusal anketinde ise Biden ile Trump arasındaki fark 12 puan civarında gözlemlendi.

Ankette kadınlar arasında Biden'a desteğin yüzde 59 olduğu gözlemlendi, Trump yönetiminin yeni tip koronavisü (Kovid-19) salgını ile mücadelesinin yüzde 73 oranında onaylanmadığı tespit edildi.

CNBC anketinde fark yüzde 10

Diğer taraftan Amerikan CNBC televizyonu ile Change Research araştırma şirketinin ortak anketinde Biden'a desteğin yüzde 52 Trump'a desteğin ise yüzde 42 olduğu gözlemlendi.

2 bin 167 kişinin katıldığı ankette, "Aşağıdaki kişilere yönelik duygularınızı nasıl tanımlarsınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 35'i Trump için "oldukça olumlu" yanıtını verirken yüzde 59 ise "oldukça olumsuz" yanıtını verdi.

Biden için sorulan soruya ise katılımcıların yüzde 30 "oldukça olumlu" yüzde 39 ise "oldukça olumsuz" yanıtını verdi.

JTN/RMG anketinde Biden 8 puan önde görünüyor

"Just The News" medya kuruluşuyla RMG araştırma şirketinin 8-10 Ekim tarihlerinde yaptığı ortak ankette ise katılımcıların yüzde 51'inin Biden'ı, yüzde 43'ünün ise Trump'ı destekleyeceğini söylediği görüldü.

Ankette, Cumhuriyetçilerin katılım oranlarının yüksek olduğu bir senaryoda iki aday arasındaki farkın yüzde 5'e düşeceği ve Biden'ın yüzde 50, Trump'ın ise yüzde 45 oranında destek göreceği tahmin edildi.

Demokratların yüksek katılım oranına yönelik bir senaryoda ise Biden'ın yüzde 53, Trump'ın yüzde 41 destek görebileceği belirtildi.

AA

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