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16 TEMMUZ 2021 CUMA - YIL: 52

3 milyar 570 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

16 Temmuz 2021, Cuma 14:47
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 570 milyon dozu aştı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 1 milyar 430 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 395 milyon 343 bin ile Hindistan, 336 milyon 50 bin ile ABD, 120 milyon 730 bin ile Brezilya, 84 milyon 990 bin ile Almanya, 81 milyon 440 bin ile İngiltere, 66 milyon 710 bin ile Japonya, 62 milyon 320 bin ile Fransa, 61 milyon 813 bin ile Türkiye, 59 milyon 970 bin ile İtalya, 55 milyon 820 bin ile Endonezya, 52 milyon 700 bin ile Meksika, 50 milyon 380 bin ile Rusya, 49 milyon 590 bin ile İspanya, 44 milyon 290 bin ile Kanada, 32 milyon 410 bin ile Polonya, 26 milyon 130 bin ile Arjantin, 24 milyon 250 bin ile Şili ve 22 milyon 620 bin ile Kolombiya ve 21 milyon 160 bin ile Güney Kore izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 3 milyar 570 milyon dozu geçti.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 163,74 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

BAE dahil 21 ülkede uygulanan doz sayısı nüfusu aştı. Her 100 kişiye uygulanan doz sayısı; Malta'da 162,74, Seyşeller’de 141,98, İzlanda’da 136,68, San Marino’da 132,74, Bahreyn'de 130,76, Uruguay’da 128,35, Şili'de 126,85, İsrail’de 126,62, Katar'da 120,61, Faroe Adaları'nda 120,42 İngiltere’de 119,96, Moğolistan'da 119,36, Kanada’da 117,36, Singapur'da 110,09, Belçika'da 109,59, Hollanda'da 106,64, İspanya’da 106,05, Macaristan'da 105,13, Almanya’da 101,44 ve ABD’de 100,48 oldu.

Türkiye, en çok aşı yapılan 9. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 61 milyon 813 bin 470 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken; her 100 kişiye düşen aşı sayısı 73,21 oldu. 38 milyon 677 bin 738 kişiye ilk doz, 19 milyon 601 bin 579 kişiye ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

AA

Etiketler: Kovid-19, aşı
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