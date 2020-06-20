30 milyon kişi mülteci

BM'NİN 20 HAZİRAN DÜNYA MÜLTECİLER GÜNÜ İÇİN HAZIRLADIĞI RAPORA GÖRE, DÜNYADA YAKLAŞIK 30 MİLYON KİŞİ MÜLTECİ KONUMUNDA.

SAVAŞLAR GÖÇÜ ARTTIRIYOR

2019 yılı sonu itibarıyla dünyada 79,5 milyon kişinin zorla yerinden edildiği, bunların 29,6 milyonunun da mülteci olduğu kaydedilen raporla ilgili konuşan BM Türkiye Sözcüsü Selin Ünal, savaşların ve çatışmaların bitmediğine, hatta daha da alevlendiğine işaret ederek, “Bu da milyon-larca insanın evlerini terk etmesi ve ülkele-rine dönememesi anlamına geliyor” dedi.

KOMŞUMUZ YENİ AZINLIK OLDU

Rapora göre, Türkiye yüzde 92’si Suriyeli olmak üzere toplam 3,9 milyon yerinden edilmiş insana ev sahipliği yaparak, dünya sıralamasında birinci olurken, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Ulaş Sunata, Suriyelilerin yeni bir nüfus olduğuna dikkat çekti, “eski komşumuz birden Türkiye’nin yeni azınlığı” olduğunu söyledi.

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79,5 milyon insan zorla yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Küresel Eğilimler Raporu’na göre, 2019 yılı sonu itibarıyla dünyada 79,5 milyon kişi zorla yerinden edildi.

Son 10 yılda en az 100 milyon kişi sığınma arayışı içinde evini terk etmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü için açıkladığı Küresel Eğilimler Raporu’ndaki verilere göre, 2019 yılı sonu itibarıyla dünyada 79,5 milyon kişi zorla yerinden edildi. Bunların 29,6 milyonu mülteci konumunda. Yerinden edilme olaylarının artık dünyadaki insanların yüzde 1’inden fazlasını, yani her 97 kişiden birini etkilediğini gösteriyor.1990’lı yıllarda her yıl ortalama 1,5 milyon mülteci evlerine geri dönebiliyordu. Son 10 yılda ise bu sayı yılda yaklaşık 385.000’e düşmüştür.

En çok mülteci Türkiye’de

DW Türkçe’nin haberine göre, Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülke ise Türkiye. Rapora göre, Türkiye yüzde 92’si Suriyeli olmak üzere toplam 3,9 milyon yerinden edilmiş insana ev sahipliği yapıyor. Türkiye’yi, 1,8 milyon Venezuelalının sığındığı Kolombiya ve yüzde 42’si Suriyeli mülteci ve sığınmacı olmak üzere yaklaşık 1,5 milyon kişiyi ağırlayan Almanya izliyor. Türkiye Göç İdaresi’nin verilerine göre Türkiye’de kayıtlı 3 milyon 585 bin geçici koruma kapsamında Suriyeli bulunuyor. Resmi rakamlara göre, geçici koruma kapsamında olan Suriyelilerin en yoğun olduğu il olan İstanbul’da yaklaşık 500 bin Suriyeli bulunuyor.

“Eski komşumuz yeni azınlığa dönüştü”

Bahçeşehir Üniversitesi Göç ve Kent Çalışmaları Merkezi (BAUMUS) Kurucu Direktörü Ulaş Sunata, Suriyelilerin yeni bir nüfus olduğuna dikkat çekti, “eski komşumuz birden Türkiye’nin yeni azınlığı” olduğunu söyledi. Sunata, Türkiye’nin Suriyelilerin en başında geçici olduğunu düşündüğünü ancak sonrasında göç yönetimine entegrasyon boyutunun eklendiğini belirtti. Entegrasyon konusunda son zamanlarda Suriyelilere yeni haklar verildiğini ancak atılan adımların henüz yeterli seviyede olmadığını vurguladı.

Göç durmaz, ama zorunlu göç durdurulabilir

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Haziran ayı başında yaptığı açıklamada, bugüne kadar 402 bin 137 Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü bildirdi. Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’dan Uzman Meryem Aslan ise savaş,”Göç durmaz. Durdurulması gereken bir olgu da değil zaten. İnsanlar dün ve bugün hep göç halindeler. Ama eğer bu zorunlu göçü tetikleyen faktörler çözümlenirse insanların göçe zorlanması, gönülsüzce yerlerinden edilmeleri durdurulabilir” dedi.

Siyasî söylemler entegrasyonu engelliyor

Sunata, “Almanya’da da Türkler için oturmuş bir algı var. Türkiye’den giden çok eğitimli olanları Türk saymazlar. Onu oraya konumlandırmaz. Onun için sadece temas da yeterli olmaz. Suriyeli, Türkiyeli birbirine temas edebilir, ama yine günah keçisi algısı devam edebilir. Temas önemli ama sadece temas yeterli değil. Siyaseten bu insanların artık burada yaşadıklarının altının çizilmesi gerekir. ‘Geri gönderilecekler, Avrupa’ya kapıyı açarız, oradan giderler’ gibi yan yollara geçildiğinde, siyasi söylemler de bu entegrasyonun önünde ciddî bir engel oluyor” dedi.