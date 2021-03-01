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1 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

442 Avrupalı parlamenterden İsrail'e 'ilhak' tepkisi

01 Mart 2021, Pazartesi 17:33
Yaklaşık 450 Avrupalı parlamenter, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarına hitaben İsrail'e Batı Şeria'nın "fiili ilhakını" durdurması için baskı yapılması çağrısında bulunan bir mektup gönderdi.

Mektupta, Birlik üyelerinin Amerikan yönetimindeki değişikliği "İsrail-Filistin çatışmasını yenilenmiş bir çabayla ele almak için ihtiyaç duyulan fırsat olarak" görmesi istendi.

22 Avrupa ülkesinden 442 milletvekili ve senatörün imzalayarak, Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlıklarına gönderilen mektupta, "Sahadaki gelişmeler, özellikle yerleşimlerin genişlemesi ve Filistin yapılarının yıkılması fiili ilhak gerçekliğine doğru hızla yöneliyor" denildi.

'Avrupa, Biden yönetimiyle birlikte bu yıkıcı uygulamalara son vermek için adım atmalı'

Mektupta yer alan itirazlar için sesini ilk yükseltenler de aralarında İsrail Parlamentosu'nun (Knesset) eski sözcüsü Avraham Burg'un da bulunduğu dört İsrailli yetkili oldu.

Yetkililer, "İlhak gözümüzün önünde gerçekleşiyor, Filistin evlerinin sömürgeleştirilmesi ve yıkılması hızlanıyor. Avrupa, Biden yönetimiyle birlikte çalışarak bu yıkıcı uygulamalara son vermek için acil ve somut adımlar atmalı" şeklinde konuştu.

Mektuba imza atanlar arasında İşçi Partisi'nin eski lideri İngiliz milletvekili Jeremy Corbyn ve Fransız Jean-Luc Mélenchon da bulunuyor.

'Salgına rağmen Filistinlilerin evleri yıkılmaya devam etti'

"Batı Şeria'daki İsrail politikalarının iki devletli bir çözüm olasılığını ortadan kaldırdığı ve eşit olmayan haklar ve sürekli çatışma gibi tek devletli bir gerçekliği sağlamlaştırdığı" belirtilen mektupta ayrıca "Koronavirüs salgınına rağmen, geçen yıl dört yıl içinde büyük sayıda Filistinli ev ve yapı yıkımı görüldü" ifadelerine yer verildi.

İsrail 2020 yılı içerisinde özellikle Batı Şeria'da 12 binden fazla evin yapımına başlanmasına ya da ilerlenmesine izin verdi.

Öte yandan Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü, söz konusu mektubu 'memnuniyetle karşıladıklarını' duyurdu.

'İlhak planları Filistinlilere karşı yapılan insan hakları ihlallerini artıracak'

Örgütün Başkanı Ramy Abdu, "İsrail'in Batı Şeria'nın bazı kısımlarını etkin bir şekilde ilhak etme planı, uluslararası yasaları ihlal etmenin ve onları daha açık bir şekilde görmezden gelmenin yanı sıra, Filistinlilere karşı onlarca yıllık insan hakları ihlallerinin büyümesine yol açacak" dedi.

Ortadoğu için Ocak 2020'de sunulan "Trump Planı" özellikle Batı Şeria'nın bazı kısımlarının İsrail tarafından ilhak edilmesi için sağlandı. Ancak İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerini normalleştirecek bir anlaşma lehine geçen yaz bu ilhak projesini askıya aldı.

Bu sırada ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden ise yerleşim yerlerini eleştirerek, Filistin devleti kurma çabalarını artırma sözü verdi.

Doğu Kudüs de dahil Batı Şeria, uluslararası hukuka göre işgal edilmiş bölge olarak kabul ediliyor. Bu da oradaki tüm İsrail yerleşimlerini ve ilhak edilmesi planlanan alanları yasadışı kılıyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Avrupalı parlamenterler, İsrail, ilhak, tepki
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