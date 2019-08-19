5000 işçi Trump'ın konuşmasına katılmaya zorlanmış

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki Royal Dutch Shell’in inşaatı devam eden petrokimya tesislerini 13 Ağustos'ta ziyaret eden Başkan Donald Trump'ın konuşma yaptığı sırada 5 bin işçinin hazır bulunması dikkat çekerken, katılımın gönüllü olmadığı ortaya çıktı.

Pittsburgh Post-Gazette, Shell'in işçilere "Ya Trump'ın konuşmasını dinlersiniz ya da günlük ücretinizi alamazsınız" restini çektiğini yazdı. Trump'ın 6 milyar dolarlık yatırım yapılan tesislerde incelemelerde bulunmasından bir gün önce Shell'in sendika liderlerine gönderdiği uyarı notunun yüklenici tarafından işçilere aktarıldığı belirtildi. GÜN BOYU YEMEK YEMEDEN AYAKTA Buna göre işçilere "Katılımınız zorunlu değildir" denilmekle birlikte sadece sabah 7'de gelip kartlarını geçirecek ve öğle saatleri boyunca öğle yemeği yemeden ayakta duracak olanlara günlük ücretlerinin ödeneceği söylendi. FAZLA MESAİ HAKKINI DA KAYBETTİLER İşçilere "KARTLARINI TARATMAYANLARA ÖDEME YOK" yazısı eşliğinde talimat verildi. Post-Gazette'ye göre Trump'ın konuşmasına katılmamayı tercih eden işçiler mazeretli ama ücretsiz devamsızlık kapsamında değerlendirildi ve o hafta fazla mesaiye hak kazanamadı. HER TÜRLÜ PROTESTO YASAK Katılmayı tercih eden işçilere işçilere bağırmak, slogan atmak, protesto etmek gibi direniş olarak algılanabilecek hiçbir eyleme göz yumulmayacağı belirtilirken sendikaların iyi niyet gösterisi yapmak istediği ve işyerinin sendika temsilcileri ile işçi şeflerinin de bunu kabul ettiği ileri sürüldü.

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