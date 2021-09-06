6 Filistinli mahkum İsrail'deki hapishaneden kaçtı

İsrail'deki yüksek güvenlikli bir hapishaneden kaçan altı Filistinli mahkumu yakalamak için polis ve ordu kapsamlı arama çalışmaları başlattı.

Ülkenin kuzeyindeki Gilboa Hapishanesi yetkilileri kaçakların hücrelerindeki tuvaletten tünel kazarak hapishanenin inşası sırasında yapılan geçişlere ulaştığını belirtti. Yetkililer kaçan Filistinlilerden beşinin İslami Cihat örgütüne bağlı olduğunu bildirdi. Altıncı kişi ise Batı Şeria'daki Jenin kentinde El Fetih grubunun silahlı kanadı El Aksa Şehitleri Tugayı'nın eski kumandanlarından Zekeriya Zubeydi olduğu açıklandı. Tugay 2000-2005 tarihleri arasındaki ikinci intifadada İsraillilere karşı düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişinin ölümüne neden olmuştu. Yaşları 26 ile 49 arasında değişen kaçak mahkumların dışarıdan yardım aldığı sanılıyor. Euronews Türkçe

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