7 Azerbaycan askeri şehit oldu

ERMENİSTAN SINIRINDA GEÇEN GÜN YAŞANAN ÇATIŞMALARDA AZERBAYCAN ORDUSUNDAN 7 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU, 10 ASKERİN İSE YARALANDIĞI AÇIKLANDI.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında geçtiğimiz gün yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 7 askerin şehit olduğunu, 10 askerin yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun sınırdaki provokasyonları sonucu çıkan çatışmalarda 1’i teğmen 7 askerin can verdiği, 10 askerin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, Ermenistan’ın provokasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı, sınırda durumun normalleştiği ifade edildi. Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğu kaydedildi. AA

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