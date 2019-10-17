90 akademisyenden başörtüsü karşıtlığına tepki

Le Monde gazetesinde yayımlanan açık mektupta, aralarında ünlü Fransız aktör Omar Sy ve gazeteci Alain Gresh’in de bulunduğu 90 akademisyen, sanatçı, film yönetmeni, aktör ve gazeteci, aşırı sağcı Macron’dan, aşırı sağcı milletvekili Julien Odoul’un birkaç gün önce başörtülü Müslüman kadına yaptığı sözlü saldırısını kınamasını istedi.

Mektupta, Odoul’un Müslüman kadından başörtüsünü çıkarmasını istemesine de tepki gösterildi. İnsanların dinî aidiyetleri dolayısıyla hakarete ve saldırıya uğramasının ve ırkçılığa maruz kalmasının kabul edilemeyeceği belirtilen mektupta, Macron’un başörtülü veya başörtüsüz Müslüman kadınların toplumda yeri olduğunu, Müslümanların ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğini açıklaması gerektiği ifade edildi. Mektupta, Fransa’da aşırı sağcıların, Müslümanlara yönelik nefreti propaganda haline getirdiği vurgulandı. AA

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