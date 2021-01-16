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16 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

AB: Aylardır somut adım bekliyoruz

16 Ocak 2021, Cumartesi 17:46
Brüksel ile Ankara arasında son günlerde karşılıklı sıcak ve olumlu mesajlar veriliyor.

euronews Türkçe konuya ilişkin somut bir adım planlanıp planlanmadığını Komisyon Sözcüsü Peter Stano’ya sordu. Stano gelecek hafta AB Dış ilişkiler Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell ile Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu arasında Brüksel’de gerçekleşmesi beklenen görüşmeye dikkat çekerek somut taleplerin bu görüşme öncesi ve sırasında iletileceğini kaydetti. S

tano ilişkilerde gelinen durum hakkında ise şunları söyledi: “Bu pozitif mesajları ve karşılıklı olumlu iradeyi nasıl somut eylemlere dönüştürebiliriz buna bakıyoruz. Yükselen tansiyonu ve gerilimi düşürmek için somut adımlar konusu aslında bizim Türk tarafından aylardır beklediğimiz bir şey. Karşılıklı çıkarlara dayalı diyalog ve angajman geliştirmek ve herhangi bir üye ülkeyi provoke etmeden kazan-kazan çerçevesinde hareket etmek hedefimiz olmalı. Ankara’dan gelen son olumlu mesajlar elbette duyması çok güzel şeyler, ama bu güzel sözlerin ve niyetlerin somut eylemleri dönüşmesi çok daha önemli artık.” 

Etiketler: AB, somut adım
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