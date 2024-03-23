AB, Bosna ile üyelik müzakerelerine başlayacak

Avrupa Birliği liderleri, 8 yılın sonunda Balkan ülkesi Bosna Hersek ile üyelik müzakerelerini başlatmayı kabul etti ancak fasıllar hakkında görüşmeler başlamadan önce daha fazla reformların gerçekleştirilmesi gerekeceğini vurguladı.

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, perşembe günü Brüksel’de devam eden liderler zirvesi sırasında yaptığı X paylaşımında Bosna Hersek için, “Tebrikler! Sizin yeriniz bizim Avrupa ailemizde. Bugünün kararı AB üyeliğine giden yolunuzda çok önemli bir adım” yazdı.

T24’ün haberine göre AB üyeliği müzakerelerinin başlaması, Bosna için tarihi bir adım olarak görülüyor. Kararın ülkede yıllardır istikrarsızlığa sebep olan etnik rekabet ve ayrılık tehditlerinin geride bırakılmasında rol oynayacağı umuluyor.

Haber Merkezi