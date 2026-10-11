ABD ordusu Trump’a rağmen hazırlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’daki ara seçimlerden önce İran’a saldırmayacaklarını açıklarken, ABD ordusunun operasyon hazırlıklarını sürdürdüğü öne sürüldü.

New York Times’ın haberine göre, İran’ın füze ve İHA cephanelikleri, enerji tesisleri ve askerî noktalarına yönelik üç günlük saldırı planı hazırlandı. Bölgeye üç ABD uçak gemisinin ulaşmasının beklendiği belirtildi. Trump, İran ile verimli görüşmeler yürüttüklerini söylerken, Uluslararası Alasia Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Poyraz Gürson, ABD’nin seçimlerden sonra İran ile uzlaşma arayışına girebileceğini belirtti. Gürson, Washington’un Netanyahu hükümetinden uzaklaşmaya çalıştığını düşündüğünü ifade etti. Haber Merkezi Haber Merkezi

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