"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Antalya'da midibüs devrildi: 17 kişi yaralandı

12 Ekim 2026, Pazartesi 22:32
Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 59 AGZ 918 plakalı midibüs, Antalya-Isparta kara yolu Topallı Mahallesi kavşağında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Antalya Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, Antalya-Isparta kara yolundaki kazada, devrilen araçtaki 23 yolcudan 17'sinin yaralandığı belirtilerek, "Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilmiş olup, olay yerine sevk edilen ekiplerimizce gerekli müdahale yapılmaktadır." denildi.

Açıklamada, kazaya ilişkin gelişmelerin takip edildiği, kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağı kaydedildi.

Kaza nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Bu arada, kaza anı yakındaki bir fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, ıslak zeminde ilerleyen midibüsün kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrilmesi yer alıyor.

AA

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukukçu-Yazar Philippe Sands: Gazze’ye sessiz kalmak ahlâksızlıktır

    Milletin gözünün içine bakarak yapıyorlar

    Barrack’a mı emanet?

    DP Genel Başkanı Uysal, Norveç’teki yolsuzluk istifasını hatırlattı: “Siyaset, imtiyazın değil, mesuliyetin makamıdır”

    Manisa'da 11 kişinin öldüğü feci kazayı anlattı - Gözaltına alınan 2 şoför tutuklandı

    İngiliz milletvekili McDonnell: Soykırım devam ediyor! - İsrail'e tüm silah satışlarını durdurun!

    Vatandaşa oyalama - AKP gündemden düşürmek istiyor

    Yerli üretim elektrikli Hyundai IONIQ 3 Türkiye Yollarında

    Çöken bina mağdurlarına 9 milyon lira destek

    Meteorolojiden birçok bölge için yağış ikazı

    Husiler Riyad havalimanını yeniden vurdu

    Avrupa Gazze için ayakta - Herkes İsrail zulmüne karşı çıksın

    Mekke Anlaşması İsrail’e koruma kalkanı olamaz

    Rusya ile Ukrayna arasında ''enerji ateşkesi''

    OSD, OİB ve TAYSAD'dan ortak deklarasyon: "Türkiye'siz güçlü bir Avrupa sanayisi olamaz"

    Ortadoğu Uzmanı Mustafa Özcan: “Husiler hesap hatası yapıyor”

    Zeytinde üretici isyanı

    Lekelenmeme hakkı kimler için geçerli?

    Dervişoğlu: Milletin parasının çalınmasına göz yumulamaz

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Zeytinde üretici isyanı
    Genel

    Ortadoğu Uzmanı Mustafa Özcan: “Husiler hesap hatası yapıyor”
    Genel

    Mekke Anlaşması İsrail’e koruma kalkanı olamaz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Avrupa Gazze için ayakta - Herkes İsrail zulmüne karşı çıksın
    Genel

    Lekelenmeme hakkı kimler için geçerli?
    Genel

    Bediüzzaman Mevlidi Eyüp Sultan’da yapıldı
    Genel

    İsrail yanlısı çevreler rahatsız
    Genel

    Meteorolojiden birçok bölge için yağış ikazı
    Genel

    OSD, OİB ve TAYSAD'dan ortak deklarasyon: "Türkiye'siz güçlü bir Avrupa sanayisi olamaz"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.