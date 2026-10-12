Antalya'da midibüs devrildi: 17 kişi yaralandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 17 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 59 AGZ 918 plakalı midibüs, Antalya-Isparta kara yolu Topallı Mahallesi kavşağında devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 17 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Antalya Valiliğinden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, Antalya-Isparta kara yolundaki kazada, devrilen araçtaki 23 yolcudan 17'sinin yaralandığı belirtilerek, "Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilmiş olup, olay yerine sevk edilen ekiplerimizce gerekli müdahale yapılmaktadır." denildi. Açıklamada, kazaya ilişkin gelişmelerin takip edildiği, kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağı kaydedildi. Kaza nedeniyle Antalya-Isparta kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Bu arada, kaza anı yakındaki bir fabrikanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, ıslak zeminde ilerleyen midibüsün kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrilmesi yer alıyor. AA

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