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Manisa'da 11 kişinin öldüğü feci kazayı anlattı - Gözaltına alınan 2 şoför tutuklandı

12 Ekim 2026, Pazartesi 22:36
Manisa'da çekicinin tur otobüsüne çarpması sonucu 11 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kazada eşini kaybeden, kendisi de yaralanan Süleyman Eryılmaz (76), kazanın otobüsün geri manevrası sırasında yaşandığını söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavisi süren Eryılmaz, kaza anını anlattı.

Olayda eşi Mümine Eryılmaz'ı (75) kaybeden Süleyman Eryılmaz, Akhisar'a geldiklerinde dönmeleri gereken yolu geçtiklerini fark ettiklerini belirterek, "Şoför, yedek şoföre dedi ki 'yanlış yola' gittin. Onu geriye çevirdi. Yedek şoför geri geri gelmeye başladı. Yol uzayacaktı herhalde, bilemiyorum. Şoför durdu, geri geri gelmeye başladı sağda. O arada arkadan gelen tır vurmuş. Ben oradan öte bir şey bilmiyorum." dedi.

Otobüste ikinci kapının arkasındaki koltukta oturduğunu ifade eden Eryılmaz, otobüsün ne kadar süre geri gittiğini bilmediğini söyledi.

Eryılmaz, yanında eşi ve arkadaşının olduğunu anlatarak, eşinin vefat ettiğini ama kaza sırasında onu görmediğini belirtti.

Gözaltına alınan 2 şoför tutuklandı

Kazanın ardından gözaltına alınan tur otobüsünün sürücüsü M.A, otobüsün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K'nin Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Akhisar Adliyesine sevk edildi.

M.A'nın jandarmadaki ifadesinde, kazanın yolcuların kavşağı kaçırdığını söylemesi üzerine geri manevra yaparak emniyet şeridine girmeye çalıştığı sırada yaşandığını söylediği öğrenildi.

Tur otobüsünün sahibi ve yedek şoför M.Y'nin de ifadesinde, kaza sırasında arka sıralardaki koltukta oturduğunu, sürücünün kavşağı kaçırdığını fark ettikten sonra ayağa kalkıp ilerlediği sırada çarpışmayı hissettiğini ve ön koltuklara savrulduğunu anlattığı kaydedildi.

Çekicinin sürücüsü H.K. ise ifadesinde, kendi şeridinde ilerlerken tur otobüsünü fark ettiğini, sola manevra yapamadığını ve otobüse çarptığını söylediği belirtildi.

Tur otobüsünün sürücülüğünü M.A'nın Balıkesir'in Susurluk ilçesinde M.Y'den devraldığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.A. ile H.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin hazırlanan ilk bilirkişi raporunda, tur otobüsünün sürücüsü M.A'nın yönetmeliklerle belirlenen geri gitme ve manevra kurallarına uymadığı, çekicinin sürücüsü H.K'nin ise hız sınırlarına aykırı davrandığı gerekçesiyle tali kusurlu olduğunun belirtildiği öğrenildi.

Kaza

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde dün H.K. idaresindeki 78 YD 559 plakalı çekici, M.A. yönetimindeki 16 AED 124 plakalı tur otobüsüne çarpmıştı.

Kazada 27 kişi yaralanmış, 11 kişi ölmüştü.

Tur otobüsünün sürücüsü M.A, tur otobüsünün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K. hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınmıştı.

Yaralılardan 13'ü hastanelerden taburcu edilmişti.

Ölenlerin kimlikleri belirlendi

Kazada ölenlerin Cemile Memişçi (71), İhsan Taşçı (73), Mümine Eryılmaz (75), Zülfinaz Tosun (64), Sevgi Kabaroğlu (70), Safinaz Elkurt (76), Vesile Ekici (65), Şahinaz Boran (81), Fikriye Yur (78), Semra Şentürk (58) ve Kadriye Turhanlar (88) olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, tur otobüsünün yolda durduğu ve geri manevra yaptığı, bu sırada arkadan gelen çekicinin çarptığı yer alıyor.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kazada 11 kişinin öldüğü, yaralılardan 26'sının çevredeki hastanelere sevk edildiği belirtildi.

Kaza ilişkin 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği ve sürücü M.A'nın gözaltına alındığının hatırlatıldığı açıklamada, tedavileri tamamlanan tur otobüsünün sahibi ve yedek şoförü M.Y. ile çekicinin şoförü H.K'nin de gözaltına alındığı, soruşturmanın titizlikle devam ettiği bildirildi.

Kazada yaralanan 1 kişinin ise ambulansta tedavisinin yapıldığı öğrenildi.

AA

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