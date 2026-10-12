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12 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Vatandaşa oyalama - AKP gündemden düşürmek istiyor

12 Ekim 2026, Pazartesi 17:00
Fon krizinden etkilenen 455 bin 758 tekil yatırımcıdan 43 bin kişinin alacağı ödendi. Buna karşın 400 bini aşkın yatırımcı, mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor.

İktisatçı Prof. Dr. Yalçın Karatepe, konuya ilişkin “Bu fon krizinin siyasî ve ekonomik boyutu çok ağır. 20 milyar dolara yakın bir rakam söz konusu. Siyasî etkisi, daha önceki finansal gelişmelerden daha güçlü. Yarım milyona yakın insanın doğrudan cebine dokundu. Vatandaşın cebindeki parayı sınırlı bir kesime aktaran bir mekanizmaydı bu. AKP, bunun siyasî etkisinden kurtulmak için bir an önce gündemden düşürmek istiyor. Bunun yolu da, içeride küçük parası olanların parasını ödemekten geçiyor” dedi.

Cumhuriyet’in haberine göre, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Dr. Erhan Usta ise, “Mağduriyetler giderilmeli ama ucu nereye dokunursa dokunsun kararlılıkla gidilmeli. Bugün bu havayı maalesef göremiyoruz. Bu işi AKP’nin üzerine sıçratmadan çözme gibi bir eğilimdeler. Vatandaşı oyalıyorlar. Bu sistematik bir sorun haline gelmeden çözülmesi gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

Haber Merkezi

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