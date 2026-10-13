"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 EKİM 2026 SALI - YIL: 57

Trump’ın açıklamaları akaryakıtta indirime yetmedi

13 Ekim 2026, Salı 11:09
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın küresel piyasalara dizel tedarik etmeyi kabul ettiğini açıklamasının ardından ürün fiyatlarında yaşanan düşüş indirime yetmedi. Motorinin metrik ton fiyatları önce düştü, ardından Körfez’de yaşanan gelişmelerin etkisiyle arttı.

 

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın küresel piyasalara dizel tedarik etmeyi kabul ettiğini açıklamasının ardından ürün fiyatlarında yaşanan düşüş indirime yetmedi. Motorinin metrik ton fiyatları önce düştü, ardından Körfez’de yaşanan gelişmelerin etkisiyle arttı. Sektör kaynakları, motorinin tersine benzinde yukarı yönlü bir hareket olduğunu belirterek, “Benzin fiyatları yükseliyor. Ancak şu aşamada bir zam beklenmiyor“ dedi.

ABD Başkanı Trump, geçen hafta küresel piyasalarda yükselen akaryakıt fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla Rusya ile dizel tedariki konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

13,5 MİLYON VARİL DİZEL PİYASAYA SUNULACAK

Trump, bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk aşamada 300 bin ton (yaklaşık 2,2 milyon varil) dizelin hızla piyasaya sunulması konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Anlaşma uyarınca kasım ayında 500 bin ton, ardından da 1 milyon tonluk ilave tedarikin söz konusu olduğu ve planlamanın yapıldığı belirtildi. Açıklamada, toplam miktarın yaklaşık 13,5 milyon varile ulaşmasının tahmin edildiği vurgulandı.

Bu açıklamanın ardından küresel piyasalarda motorinin metrik ton fiyatları düştü. 6 Ekim’de 1316 dolar olan motorinin tonu, 8 Ekim’de 1520 dolara dek çıktı. Motorin, 9 Ekim’den itibaren düşüşe geçti. Trump’ın açıklaması da düşüşü hızlandırdı. Motorinin tonu halen 1393 dolar düzeyinde işlem görüyor. Brent petrolde de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Brent petrol 107 doları gördü. Halen 105-106 dolar aralığında işlem görüyor.

POMPADA İNDİRİME YETMEDİ

Ancak, küresel piyasalarda ürün fiyatında yaşanan düşüş indirime yetmedi. Sektör kaynakları, ANKA Haber Ajansı’na yaptıkları açıklamada, Trump’ın açıklamasıyla uluslararası piyasalarda motorinin fiyatının düştüğünü hatırlatarak, “Bu düşüş, hafta başında indirim için bir pencere oluşturdu. Ancak, Körfez’de yaşanan gelişmeler enerji sevkiyatına ilişkin kaygıları artırdı. Motorin fiyatları yükseldi. İndirim için gerekli şartlar ne yazık ki oluşmadı. Şu aşamada pompaya yansıyacak bir indirim söz konusu değil. Tabii, piyasalar çok hareketli, saatlik veriler değişiyor. Motorinde küresel piyasalara hızlı bir düşüş, indirimi tetikleyebilir“ diye konuştu.  

Kaynaklar, motorinin tersine benzinde yukarı yönlü bir hareket olduğunu belirterek, “Benzin fiyatları yükseliyor. Bir zam beklenmiyor“ dedi. (ANKA)

Etiketler: ABD, Rusya, Trump, Putin, akaryakıt, motorin, dizel
Okunma Sayısı: 257
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump’ın açıklamaları akaryakıtta indirime yetmedi

    Benzin pompasındaki savaş - 3 Kasım ara seçimleri ve Amerikan seçmeninin cüzdanı

    Hukukçu-Yazar Philippe Sands: Gazze’ye sessiz kalmak ahlâksızlıktır

    Milletin gözünün içine bakarak yapıyorlar

    Barrack’a mı emanet?

    DP Genel Başkanı Uysal, Norveç’teki yolsuzluk istifasını hatırlattı: “Siyaset, imtiyazın değil, mesuliyetin makamıdır”

    Manisa'da 11 kişinin öldüğü feci kazayı anlattı - Gözaltına alınan 2 şoför tutuklandı

    İngiliz milletvekili McDonnell: Soykırım devam ediyor! - İsrail'e tüm silah satışlarını durdurun!

    Vatandaşa oyalama - AKP gündemden düşürmek istiyor

    Yerli üretim elektrikli Hyundai IONIQ 3 Türkiye Yollarında

    Çöken bina mağdurlarına 9 milyon lira destek

    Meteorolojiden birçok bölge için yağış ikazı

    Husiler Riyad havalimanını yeniden vurdu

    Avrupa Gazze için ayakta - Herkes İsrail zulmüne karşı çıksın

    Mekke Anlaşması İsrail’e koruma kalkanı olamaz

    Rusya ile Ukrayna arasında ''enerji ateşkesi''

    OSD, OİB ve TAYSAD'dan ortak deklarasyon: "Türkiye'siz güçlü bir Avrupa sanayisi olamaz"

    Ortadoğu Uzmanı Mustafa Özcan: “Husiler hesap hatası yapıyor”

    Zeytinde üretici isyanı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump’ın açıklamaları akaryakıtta indirime yetmedi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.