AB'den Çin'e tepki

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası"na ilişkin, "tek ülke, iki sistem"den yana olduklarını bildirdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Çin'in hükümet karşıtı gruplarla mücadeleyi güçlendirmek için çıkarmak istediği "Hong Kong Ulusal Güvenlik Yasası"na ilişkin, "tek ülke, iki sistem"den yana olduklarını bildirdi. Michel, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile video konferans görüşmesinin ardından basına açıklamalarda bulundu. Çin'in Hong Kong'un otonomisine saygı duyması gerektiğini vurgulayan Michel, AB ve Japonya'nın Çin hakkında "aynı düşünceleri paylaştığını" ifade etti. Michel, "Çin'in tavrına karşı naif değiliz." diyerek, Avrupa'nın Hong Kong'un otonomisini öngören "tek ülke, iki sistem" anlayışını savunduğunu belirtti. AA

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