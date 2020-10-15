"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

AB'den İsrail'e tepki: İsrail'in yerleşimleri gayrimeşrudur ve durdurulmalıdır

15 Ekim 2020, Perşembe 23:56
Avrupa Birliği (AB), İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşimlere izin vermesine tepki göstererek, devam eden tüm yerleşim genişlemelerinin durdurulmasını istedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili açıklamasında, İsrail'in son günlerde Batı Şeria ve Kudüs ile çevresinde yerleşimlerin ciddi şekilde genişleyeceğini duyurduğunu belirtti.

 

Yahudi yerleşimciler için yaklaşık 5 bin konutun inşasını öngören planların gelecekteki iki devletli çözümün sonucu olacak Filistin devletinin varlığını sürdürmesini tehlikeye attığını ifade eden Borrell, şunları kaydetti:

"Yerleşimler uluslararası hukukta gayrimeşrudur. Sürekli belirtildiği üzere AB, taraflarca mutabık kalınan dışında Kudüs dahil olmak üzere 1967 öncesi sınırlardaki herhangi bir değişikliği kabul etmeyecektir. Yerleşim faaliyetleri, Filistinliler ile İsrailliler arasında sivil ve güvenlik iş birliğinin devamı ile anlamlı, doğrudan müzakerelerin sürmesi için gerekli zemine yönelik güven inşasını amaçlayan mevcut çabaları tehdit etmektedir. İsrail hükümeti bu kararları geri almalı ve Doğu Kudüs ile Har Homa, Givat Hamatos ve E1 gibi hassas bölgelerdeki devam eden tüm yerleşim genişlemelerini durdurmalıdır."

Borrell, ayrıca marttan ağustosa kadar Batı Şeria'da Filistinlilere ait yıkılan veya el koyulan yapıların sayısının arttığını belirterek, "AB, İsrail'e bu tür yıkımları durdurma çağrısını tekrarlamaktadır." ifadesini kullandı.

İsrail makamları, iki gün içinde Yahudi yerleşimciler için işgal altındaki Batı Şeria’da yaklaşık 5 bin konutun inşa edilmesi planını onaylamıştı. İsrail'in, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn ile yaptığı normalleşme anlaşmalarının ardından Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini sürdürmesi dikkati çekiyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor. Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ortak paydalarda birleşelim, Türkiye’ye nefes aldıralım

    Kuvvetler ayrılığı çatışma değil, işbirliği gerektirir

    AB'den İsrail'e tepki: İsrail'in yerleşimleri gayrimeşrudur ve durdurulmalıdır

    Fransa ve Avrupa'da vaka sayısında yeni rekor!

    Koronavirüsü yok eden koruyucu film üretti

    Salgın gündemiyle son 24 saat

    AÜ, kayıt yenileme işlemlerini uzattı

    Almanya’da “ikinci dalga” tehlikesi

    İnsan kaynaklarını güçlendirmeliyiz

    Dünyadaki her 10 kişiden 1’i açlık çekiyor

    Gençlerden Nurlu buluşma

    6 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 66 vefat daha

    Gıda israfını önle, dünyayı koru

    Gıda güvenliğine sansürde geri adım

    Bütçe açığı giderek büyüyor

    Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı ile görüştü

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle 906 ölüm daha

    Youtube, koronavirüs aşısı hakkında yanıltıcı bilgi veren videoları engelleyecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Erken seçim
    Genel

    Ortak paydalarda birleşelim, Türkiye’ye nefes aldıralım
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Işık kimin içinde
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Feyziler”den Ahmed Feyzi
    Genel

    Kuvvetler ayrılığı çatışma değil, işbirliği gerektirir
    Şükrü BULUT

    Kader bizi hasret bıraktı
    Faruk ÇAKIR

    Aşırılıkları kim dizginler?
    Süleyman KÖSMENE

    Namazı bekleme, namazda olmak gibidir
    Cevher İLHAN

    Meclis’in iradesine ipotek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.