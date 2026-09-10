Tek gündemi Ankara’ydı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Ankara - Mehmet Kara Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mansur Yavaş, Ankara’nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları başta olmak üzere devam eden ve planlanan projeler hakkında Erdoğan’a bilgi sunduklarını aktardı. Hakkında üretilen iddialar ve senaryolarla ilgili olarak, “Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ankara halkının bana verdiği görev; siyasi dedikoduların peşinden gitmek, her gün üretilen senaryolara cevap yetiştirmek değil; Ankara’nın sorunlarını çözmek, yatırımlarını hayata geçirmek ve 6 milyon vatandaşımıza hizmet etmektir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmenin de tek gündemi Ankara’dır” diye konuştu.

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