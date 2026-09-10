Üsküdar da AKP’ye geçti

Muhalefet belediyelerine yönelik operasyonlar sürerken son olarak İstanbul Üsküdar’da belediye başkanı Sinem Dedetaş’ın tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekili seçimi tekrarlandı.

Yapılan ilk seçimi muhalefet adayı Sibel Tan Çetinkaya kazanırken AKP’nin itirazı üzerine önceki gün tekrarlanan seçimi Cumhur İttifakı adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. Böylece 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 30 yıl sonra CHP’ye geçen Üsküdar, meclis üyelerinin tehdit edilerek zorla parti değiştirilmesine yönelik iddialar ışığında tekrar AKP’ye geçti. Mart 2024’te yapılan seçimlerde muhalefet önemli bir başarı elde ederken İstanbul’un 39 ilçesinden 26’sını CHP, 13’ünü AKP kazanmıştı. Ancak Ekim 2024’te Esenyurt Belediyesi’ne yönelik soruşturmayla başlayan belediye operasyonlarının ardından bugün itibarıyla muhalefetin İstanbul’da yönettiği ilçe sayısı 17’ye düşerken AKP’nin yönettiği ilçe sayısı 20’ye yükseldi. Haber Merkezi

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