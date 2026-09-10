20 bin dolar derken...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 sonunda millî gelirin 1,8 trilyon doları aşacağını, kişi başına düşen millî gelirin ise ilk kez 20 bin dolar seviyesine yaklaşacağını öngördüklerini söyledi.

Yılmaz, büyümenin 2026’da yüzde 3,3’ten 2029’da yüzde 5’e çıkacağını belirtti. Enflasyonun bu yıl yüzde 28 civarında gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Yılmaz, bu oranın 2027’de yüzde 21’e, 2028’de ise yüzde 13,5’e gerileyeceğini öngördüklerini kaydetti. Yılmaz, temel hedeflerinin enflasyonu tek haneye indirmek ve malî disiplini sürdürmek olduğunu söyledi. AA

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