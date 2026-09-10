Devletimiz şişiyor, refah artmıyor

Karar yazarı İbrahim Kahveci, “Zengin devlet - fakir millet” başlıklı yazısında, devlet gelirlerindeki artışın vatandaşın refahına aynı ölçüde yansımadığını belirtti.

Kamunun giderek büyüdüğünü ancak bunun hizmet kalitesine yansımadığını savunan Kahveci, 5,4 milyonluk kamu istihdamının yaklaşık 1,7 milyonunun sonradan eklendiğini belirtti. Eğitim, güvenlik ve yargıda buna karşılık bir iyileşme görülmediğini kaydeden Kahveci, “Bizde kamu şiştikçe refah artmıyor; tersine eziyet artıyor. Kamu ihtişamı ve gücü bugün delirmişçesine millete yük ve eziyet haline gelmiş durumdadır. Mesela kamudaki bazı banyolu, yatak odalı makam odalarını nasıl bir hizmet aşkı ile izah edebilirsiniz? Veya kamu gücünün kullanım şiddetini… Devleşen ve şişen kamunun refah artırımı yerine ezici güç haline geldi. Ne liberal ekonomide ne de demokrasilerde yer edinmeyecek bir durum” dedi.

Haber Merkezi