Barla buluşmaları devam edecek

Bediüzzaman Said Nursî’nin Barla’ya gelişinin 100. yılı vesilesiyle düzenlenen anma programının ardından tertip heyeti adına Şecaeddin Erfidan ile organizasyonun mutfağını ve yaşananları konuştuk.

Birinci Bölüm: Bir asır sonra Barla

İkinci Bölüm: Üstadımızın selâmını sizlere iletiyorum

BARLA - OSMAN YİĞİT

Fotoğraflar: ERHAN AKKAYA - Yeni Asya

Bu anlamlı programın fikri nasıl ortaya çıktı ve hazırlık sürecine ne zaman başladınız?

Yaklaşık üç ay önce gerçekleştirilen Ege Bölge Toplantısı’nda aldığımız karar doğrultusunda, bölge temsilcileri olarak bu kutlu vazifenin sorumluluğunu üstlendik. Yaklaşık 3,5 aylık yoğun bir hazırlık sürecimiz oldu. İlk olarak davetlilerimizle irtibata geçtik; Kur’ân tilaveti için Kur’ân-ı Kerîm’i güzel okuma dünya birincisi Ali Tel hocamızla, konuşmacı olarak da İslam Yaşar ağabeyimizle bağlantı kurduk. Ardından Barla’daki düğün salonunun müsaitlik durumunu araştırarak 6 Eylül tarihini netleştirdik ve hemen salonu rezerve ettik.

Gelen misafirlerin ağırlanması, lojistik ve ikram hazırlıkları nasıl planlandı?

Yemek ikramında kullanılacak bütün malzemeleri Isparta’dan temin edip aşçımızı ayarladık. Sağ olsun Barla muhtarımız da bizlere çok yardımcı oldu; misafir araçlarının rahatça park edebilmesi için Yeni Asya Vakfı Barla Tesisleri’nin karşısındaki alanı tesviye ettirip düzenledik. Pazar sabahı erkenden tesislerimizde sandalyeler, çadırlar, ses düzeni, sahneler ve jeneratörler kuruldu; gelen misafirlerimize sınırsız çay ve su ikramını hazır hâle getirdik.

Katılım beklentiniz ne düzeydeydi, gerçekleşen tablo nasıldı?

Başlangıçta katılımı 1.500 kişi olarak öngörmüştük; 750 kişi Barla halkından, 750 kişi de cemaatimizden gelir diye hesaplamıştık. Ancak son günlerde talebin hızla arttığını fark ettik. Özellikle gazetemizde pazartesi günleri yayımlanan “Yeni Asya’dan Size” köşesinde ve muhtelif haberlerde yer almasıyla tüm Türkiye bu programdan haberdar oldu. Çevre illerden otobüslerle yoğun katılım olacağını görünce hazırlıklarımızı 2.000 kişiye göre güncelledik. Elhamdülillah, yaklaşık 1.000 kişi Barla’dan, 1.000 kişi de camiamızdan olmak üzere 2.000 kişilik hedefimizi eksiksiz karşıladık.

Program esnasında misafirlere özel bir hatıra takdiminiz oldu mu?

Evet, bugüne özel çok kıymetli bir sürpriz hazırladık. Üstadımızın Barla’da telif ettiği, kendi el yazması olan Küçük Sözler risalesini hem hatt-ı Kur’ân hem de Latin harfleriyle yayınevimizde 1.500 adet bastırdık ve gelen bütün kardeşlerimize 100. yıl hatırası olarak hediye ettik.

Programın içeriğinde ve icrasında hangi başlıklar öne çıktı?

Günün manevi atmosferi gerçekten çok yüksekti. Ali Tel kardeşimizin Kur’an-ı Kerim tilaveti, İslam Yaşar ağabeyimizin hitabı ve genç kardeşimiz Ahmet Feyzi Karabacak’ın hazırladığı özel Barla belgeseli programa ayrı bir derinlik kattı. Ayrıca Türkiye’nin dört bir yanında; başta Peygamber Efendimiz (asm) olmak üzere bütün enbiya, asfiya, sahabe-i kiram ile Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve talebelerinin ruhlarına ithafen okunan hatimlerin duası yapıldı.

Yemek ikramı ve saha yönetiminde herhangi bir aksaklık yaşandı mı?

İkramı saat 10.00 itibarıyla başlattık. Saat 12.00 civarında, Barlalı hemşehrilerimizin de aynı vakitlerde alana gelmesiyle kısa süreli tatlı bir yoğunluk oluştu. Ancak kardeşlerimizin yardımlaşması ve sabrıyla bu durumu suhuletle aştık. Barla ve Isparta yöresine özgü hazırlanan menü eksiksiz şekilde ikram edildi.

Rahmetli Mehmet Kutlular Ağabeyimiz her zaman, “Siz merak etmeyin. Yeter ki hazırlıklarınızı yapın, salonlarınızı tutun; Rabbim orayı doldurur” derdi. Tıpkı Üstadımızın buyurduğu gibi oldu; salon da meydan da doldu, tek bir kardeşimiz bile mağdur olmadan program tamamlandı.

Günün sonunda geriye dönüp baktığınızda neler hissediyorsunuz?

Uşak’taki heyetimiz ve çevre illerden gelen kardeşlerimizin gayretiyle yüz akı bir organizasyona imza attık. Akşam olduğunda vazifeyi hakkıyla ifa etmenin huzuru ve sevinciyle rahat bir nefes aldık. Başta program sunucumuz, ezgileriyle destek veren kardeşlerimiz, İslam Yaşar Ağabeyimiz, Ahmet Feyzi kardeşimiz, Ali Tel hocamız, Yönetim Kurulu Başkanımız Âdem Şahintürk Bey ve uzaktan yakından teşrif eden bütün gönüldaşlarımızdan Allah razı olsun.

Üstadımızın Barla’ya teşrifinin 100. yılı vesilesiyle herkes büyük bir manevi lezzet ve tebessümle ayrıldı. Şimdiden önümüzdeki yıllarda bu anma programlarını Türkiye genelinde daha da geliştirerek sürdürmenin heyecanını taşıyoruz.