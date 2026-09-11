Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Yeryüzü onları sarsmasın diye onda dağlar yarattık. Gidecekleri yere ulaşsınlar diye, yeryüzünde geniş meydanlar ve yollar açtık. Enbiyâ Suresi: 31 HADİS: Ben sizi mezar ziyaretinden menetmiştim. Mezarları ziyaret edin. Çünkü bu sizi dünyaya aşırı bağlanmaktan soğutur ve ahireti hatırlatır. Camiü’s-Sağir, No: 3054

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