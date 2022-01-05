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5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

AB'den Rusya'ya 'Ukrayna' uyarısı

05 Ocak 2022, Çarşamba 15:42
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Ukrayna'ya karşı herhangi bir provokasyon ya da saldırının ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ve diğer yetkililerle görüşmek üzere başkent Kiev'e giden Borrell, görüşme öncesinde açıklama yaparak Rusya'ya mesajlar verdi.

Polonya haber ajansına mülakat veren Borrell "AB Ukrayna'nın en yakın ortağıdır ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tamamen destekliyoruz" diye konuştu.

Borrell çabalarının Ukrayna sınırında oluşan krizi yatıştırmak üzere uluslararası hamlelerin bir parçası olduğunu belirtti.

Rusya'nın haftalardır Ukrayna sınırına on binlerce asker ve silah yığdığı bilgisi Batı'da Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bir işgal hazırlığında olduğu endişesi yaratıyor. Gelişmeler 2014'te Rusya'nın Krırım'ı ilhak ettiği ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara destek vermeye başladığı dönemdeki olayları çağrıştırıyor.

Rusya ise bu iddiaları reddederek Ukrayna'nın Rusya yanlısı ayrılıkçıların elindeki toprakları geri almak için bölgeye asker göndermekle suçluyor. Rusya gerilimin azaltılması için Batı'dan adım bekliyor ve Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi olmayacağına dair Batı'dan garanti istiyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: AB, Rusya, Ukrayna, uyarı
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