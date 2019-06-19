AB'den Türkiye'ye hukukun üstünlüğü hatırlatması

Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi, Türkiye’nin önemli bir aday ve ortak olduğunu ancak mevcut olumsuzlukları tersine çevirmesi gerektiğini bildirdi.

Lüksemburg’da toplanan AB Genel İşler Konseyi’nin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde, “Türkiye, aday ülke olmaya devam ediyor ve çok sayıda alanda kilit ortak konumunda.” ifadelerine yer verildi.

Bildirgede, yaklaşık 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye’nin göç politikaları övülürken, AB ile Türkiye arasında 2016’da imzalanan göçmen mutabakatının önemi vurgulandı. Reform Eylem Grubu’nun toplanmasının ve Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin kabul edilmesinin olumlu bulunduğu raporda, Türkiye’nin taahhütlerini yerine getirmesi ve elle tutulur sonuçlar elde etmesi için bu gelişmeleri kararlı ve somut adımların takip etmesi gerektiği kaydedildi.

AB Komisyonu raporundaki eleştiriler tekrarlandı

Bildirgede, AB Komisyonu’nun önceki ay yayımladığı Türkiye Raporu’ndaki eleştiriler yinelendi ve “hukukun üstünlüğü, temel haklar ve yargı bağımsızlığı alanındaki gerilemeden duyulan endişe” dile getirildi. Türkiye’nin AB’den uzaklaşmaya devam ettiği iddia edilen bildirgede, 2018’de alınan karara atıfta bulunularak, katılım müzakerelerinin durma noktasına geldiği ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik bir çalışmanın öngörülmediği hatırlatıldı.