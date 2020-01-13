AB: Doğru yönde atılmış bir adım

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ve Rusya’nın çağrısıyla Libya’da yapılan ateşkesi “Doğru yönde atılmış bir ilk adım” olarak nitelendirdi.

Von der Leyen, “İhtiyaç duyulan şey birleşme, yeniden yapılanma ve birlik hükümeti için bir süreçtir. Gitmek için uzun bir yol var. Bunun Birleşmiş Milletler liderliğinde bir süreç olması gerekiyor. Bu son derece önemlidir” dedi. Libya’da cumartesiyi pazara bağlayan gece, Rusya ve Türkiye’nin çağrısı üzerine taraflar arasında ateşkes kabul edilmişti. Libya yerel basınında yer alan haberlerde de dün Hafter ve Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es Serraj’ın Moskova’da görüşeceği belirtildi. Ancak konuya ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.

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