AB’nin İsrail’e karşı sessizliği eleştirildi

Slovenya’da 19. Bled Stratejik Forumu öncesi Avrupa Birliği’nin (AB) İsrail’e karşı sessizliği protesto edildi.

Slovenya’nın doğal güzelliklerinden Bled Gölü’nün de yer aldığı kasabada, 48 ülkeden 180 konuşmacının katılımıyla 19. Bled Stratejik Forumu gerçekleştirilecek. Forum öncesinde etkinliğin yapılacağı alanda toplanan bir grup, Filistin’e destek mesajı gönderdi. Sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, AB’nin İsrail’e karşı sessizliğini eleştirdi. Eylemciler, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarının sonlandırılmasında somut bir adım atılmadıkça söylenenlerin “boş” olduğunu belirtti. Filistin Hakları Hareketinden Nada Pretnar, liderlerin demokrasi ve adalet söylemleri için forumda bir araya geldiğini ancak İsrail’in apartheid politikasını ekonomik, askeri ve siyasi işbirlikleriyle ödüllendirdikleri savundu. AA

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